Президент России подписал указ о посуточной аренде квартир в многоквартирных домах

Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий посуточную аренду квартир в многоквартирных домах.

Согласно указу, собственник жилого помещения может предоставить его во владение и (или) пользование гражданину на основании договора найма или безвозмездного пользования или другому лицу на ином законном основании. В случае если квартира сдается юридическому лицу, необходимо заключить договор аренды.

При этом должны соблюдаться права и интересы соседей, а также правила пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества собственников, включая оплату коммунальных услуг.

Если предоставление жилья нарушает права соседей, они могут обратиться в суд.

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