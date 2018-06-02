Подсудимый брокер Люлинский: «Я не Доктор Зло, который все продумал!»

«Манипулятор» финансовых рынков в суде отказался от признания вины, «Ак Барс» Банк предъявил иск на 75,6 млн рублей — за вычетом погашенной суммы

Фото: Ирина Плотникова

Как можно заработать путем манипуляций на рынках ценных бумаг, составляет ли не полученная прибыль ущерб банка и где ценовая граница законных и незаконных сделок по купле-продаже акций? В этих сложнейших финансовых вопросах придется разбираться Кировскому райсуду Казани. Накануне там стартовал первый в России судебный процесс над трейдером Артемом Люлинским, который неожиданно отказался от особого порядка и заявил, что виновным в причинении ущерба «Ак Барс» Банку на 77 млн рублей себя не считает. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Трое на одного: где 75 млн?



На заседание суда от потерпевшей стороны пришли трое — главный внутренний аудитор отдела контроля ПАО «Ак Барс» Банк Андрей Бурханов, начальник отдела судебной защиты банка Марат Химченко и пожелавший сохранить анонимность представитель службы безопасности. В суде он присутствовал как слушатель.

На заседании Химченко заявил ходатайство о приобщении гражданского иска. Банк требует со своего бывшего сотрудника Артема Люлинского 75,66 млн рублей. Размер ущерба по уголовному делу — на 950 тысяч рублей больше, которые обвиняемый ранее выплатил добровольно. Денег у него следствие не нашло, под арест попала лишь иномарка 2011 года выпуска.

36-летний Артем Люлинский предстал перед судом в костюме и галстуке, сказал, что является безработным

Председательствующий судья Дамир Гильфанов принял иск не сразу — в документе упоминаются сделки, совершенные со средствами как банка, так и его инвестиционной «дочки», которая тем не менее является отдельным юридическим лицом. Доверенности представлять интересы ИК «Ак Барс Финанс» ни у Химченко, ни у Бурханова не оказалось, но оба поясняли — ИК действовала по договору с банком и в его интересах.

36-летний Артем Люлинский предстал перед судом в костюме и галстуке, сказал, что является безработным. К уголовной ответственности его привлекли через полгода после увольнения из банка. Возбуждалось дело по факту мошенничества, но в суд поступило по обвинению в манипулировании рынком с ущербом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает ответственность до 7 лет лишения свободы.

Люлинский: «Я приносил прибыль и перевыполнял план вдвое»

Гособвинителем на процессе стал зампрокурора Кировского района Казани Павел Абрамов. Сегодня он огласил суду: Люлинского обвиняют в совершении преступлений с марта 2011 года по декабрь 2016 года, путем проведения взаимосвязанных сделок как со счета банка ИК «Ак барс Финанс», так и с личного брокерского счета. Либо закупал ценные бумаги и тут же продавал их банку (заключая сделку как брокер АББ) уже подороже, либо вбрасывал на рынок большие пакеты акций по высокой цене, добиваясь снижения котировок на рынке и далее приступал к скупке таких же бумаг у своего банка.

«Указанные операции являются результатом манипулирования рынком ценных бумаг, что запрещено законодательством», — сообщил гособвинитель. С его слов, всю прибыль Люлинского по обеим схемам и 477 незаконным сделкам обвинение считает ущербом кредитному учреждению.

«Указанные операции являются результатом манипулирования рынком ценных бумаг, что запрещено законодательством», — сообщил гособвинитель



На вопрос судьи о согласии с предъявленным обвинением подсудимый ответил четко: «Нет, вину не признаю». Дальше Люлинский отказался от ранее поданного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и попросил суд перевести процесс в обычный режим. Адвокат Марсель Бадрутдинов поддержал своего клиента и попросил суд объявить перерыв в заседании, чтобы дать время сторонам на подготовку.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что данное изменение позиции по обвинению — является правом подсудимого. Судья Гильфанов ходатайство удовлетворил и постановил начать допросы свидетелей обвинения через три недели.

Комментировать изменение позиции Люлинского представители банка отказались. Сам же подсудимый заявил «Реальному времени», что никаких преступлений не совершал:

— Я не Доктор Зло, который изначально все продумал. Над каждым трейдером в банке несколько контролирующих его работу отделов. Торговать и иметь свой личный счет не запрещено — такого запрета в моих инструкциях не было. И я работал не в ущерб банку — я приносил прибыль и перевыполнял план вдвое. 90 процентов тех сделок, которые следствие считает манипулятивными, в конечном итоге принесли банку прибыль! Но почему-то ни Центробанк, ни следствие не стали анализировать, что было с акциями дальше.

Подсудимый заявил «Реальному времени», что никаких преступлений не совершал

Как были потрачены лично заработанные деньги, Люлинский обещал рассказать «Реальному времени» позже. Напомним, инициатором уголовного преследования брокера выступил именно ЦБ, который 11 октября 2017 года распространил информацию о фактах манипулирования рынками ценных бумаг.