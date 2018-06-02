Подсудимый брокер Люлинский: «Я не Доктор Зло, который все продумал!»
«Манипулятор» финансовых рынков в суде отказался от признания вины, «Ак Барс» Банк предъявил иск на 75,6 млн рублей — за вычетом погашенной суммы
Как можно заработать путем манипуляций на рынках ценных бумаг, составляет ли не полученная прибыль ущерб банка и где ценовая граница законных и незаконных сделок по купле-продаже акций? В этих сложнейших финансовых вопросах придется разбираться Кировскому райсуду Казани. Накануне там стартовал первый в России судебный процесс над трейдером Артемом Люлинским, который неожиданно отказался от особого порядка и заявил, что виновным в причинении ущерба «Ак Барс» Банку на 77 млн рублей себя не считает. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Трое на одного: где 75 млн?
На заседание суда от потерпевшей стороны пришли трое — главный внутренний аудитор отдела контроля ПАО «Ак Барс» Банк Андрей Бурханов, начальник отдела судебной защиты банка Марат Химченко и пожелавший сохранить анонимность представитель службы безопасности. В суде он присутствовал как слушатель.
На заседании Химченко заявил ходатайство о приобщении гражданского иска. Банк требует со своего бывшего сотрудника Артема Люлинского 75,66 млн рублей. Размер ущерба по уголовному делу — на 950 тысяч рублей больше, которые обвиняемый ранее выплатил добровольно. Денег у него следствие не нашло, под арест попала лишь иномарка 2011 года выпуска.
Председательствующий судья Дамир Гильфанов принял иск не сразу — в документе упоминаются сделки, совершенные со средствами как банка, так и его инвестиционной «дочки», которая тем не менее является отдельным юридическим лицом. Доверенности представлять интересы ИК «Ак Барс Финанс» ни у Химченко, ни у Бурханова не оказалось, но оба поясняли — ИК действовала по договору с банком и в его интересах.
36-летний Артем Люлинский предстал перед судом в костюме и галстуке, сказал, что является безработным. К уголовной ответственности его привлекли через полгода после увольнения из банка. Возбуждалось дело по факту мошенничества, но в суд поступило по обвинению в манипулировании рынком с ущербом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает ответственность до 7 лет лишения свободы.
Люлинский: «Я приносил прибыль и перевыполнял план вдвое»
Гособвинителем на процессе стал зампрокурора Кировского района Казани Павел Абрамов. Сегодня он огласил суду: Люлинского обвиняют в совершении преступлений с марта 2011 года по декабрь 2016 года, путем проведения взаимосвязанных сделок как со счета банка ИК «Ак барс Финанс», так и с личного брокерского счета. Либо закупал ценные бумаги и тут же продавал их банку (заключая сделку как брокер АББ) уже подороже, либо вбрасывал на рынок большие пакеты акций по высокой цене, добиваясь снижения котировок на рынке и далее приступал к скупке таких же бумаг у своего банка.
«Указанные операции являются результатом манипулирования рынком ценных бумаг, что запрещено законодательством», — сообщил гособвинитель. С его слов, всю прибыль Люлинского по обеим схемам и 477 незаконным сделкам обвинение считает ущербом кредитному учреждению.
На вопрос судьи о согласии с предъявленным обвинением подсудимый ответил четко: «Нет, вину не признаю». Дальше Люлинский отказался от ранее поданного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и попросил суд перевести процесс в обычный режим. Адвокат Марсель Бадрутдинов поддержал своего клиента и попросил суд объявить перерыв в заседании, чтобы дать время сторонам на подготовку.
Представитель прокуратуры подчеркнул, что данное изменение позиции по обвинению — является правом подсудимого. Судья Гильфанов ходатайство удовлетворил и постановил начать допросы свидетелей обвинения через три недели.
Комментировать изменение позиции Люлинского представители банка отказались. Сам же подсудимый заявил «Реальному времени», что никаких преступлений не совершал:
— Я не Доктор Зло, который изначально все продумал. Над каждым трейдером в банке несколько контролирующих его работу отделов. Торговать и иметь свой личный счет не запрещено — такого запрета в моих инструкциях не было. И я работал не в ущерб банку — я приносил прибыль и перевыполнял план вдвое. 90 процентов тех сделок, которые следствие считает манипулятивными, в конечном итоге принесли банку прибыль! Но почему-то ни Центробанк, ни следствие не стали анализировать, что было с акциями дальше.
Как были потрачены лично заработанные деньги, Люлинский обещал рассказать «Реальному времени» позже. Напомним, инициатором уголовного преследования брокера выступил именно ЦБ, который 11 октября 2017 года распространил информацию о фактах манипулирования рынками ценных бумаг.
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