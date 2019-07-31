Эмиль Губайдуллин, WorldSkills: «Раньше считалось, что в рабочие идут троечники, сейчас средний балл — 4,8»

Татарстан стал одним из пилотных регионов по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам чемпионата

Фото: Максим Платонов

Через 3 недели в Казани стартует мировой чемпионат рабочих профессий. В Татарстане он пройдет на территории выставочного комплекса «Казань Экспо». Руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин ответил на вопросы читателей «Реального времени» о программе открытия и закрытия чемпионата, миллиардных затратах на оборудование, подготовке волонтеров, возможности побывать моделью на конкурсе парикмахерского искусства и другие.

Система подготовки кадров

«За каждой профессией, компетенцией закрепляется учебное заведение, ссуз, вуз, ведущее предприятие, которое заинтересовано в подготовке кадров. И министерство как некий заказчик, который в этой отрасли делает определенный заказ, координирует всю эту работу», — рассказывает Эмиль Губайдуллин, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.

По его словам, ремонт образовательных организаций и их дооснащение обошлось в 3,6 млрд рублей, также некоторые предприятия предоставляют свои площади и оборудование.

Большую часть оборудования предоставляют партнеры и спонсоры чемпионата: «Есть несколько путей. Часть оборудования предоставляется бесплатно, есть оборудование, которое партнеры готовы продать на условиях хороших скидок или в лизинг. Есть оборудование, которое закупается принимающей страной. Мы планируем, что большая часть из этого останется нашим образовательным организациям».

— Благодаря этому с 2013 года республика продолжает оставаться одним из лидеров — последний национальный чемпионат показал, республика стала победителем в общекомандном зачете, — отметил спикер.

По итогам 9-го класса более 50 процентов школьников идут в систему среднего профессионального образования. Если раньше считалось, что туда идут троечники, то сейчас средний балл — 4,6—4,8. Конкурс — 4—6 человек на место

Экзамен по стандарту «Ворлдскиллз»

Татарстан стал одним из пилотных регионов по внедрению так называемого «демонстрационного» экзамена. По словам Губайдуллина, в 2018 году от республики этот экзамен сдавали порядка 250 учащихся, в этом году число сдающих увеличится до 3 000, учащиеся будут сдавать экзамен в 62 организациях по 41 профессии.

Это пилотная форма государственной аттестации, которая проходит по правилам «Ворлдскиллз», которая дает возможность оценить участников разных годов обучения из разных колледжей и разных регионов в едином формате по единым требованиям, и в дальнейшем корректировать систему подготовки. Система вводится и в других регионах, ее обсуждают в Министерстве просвещения, уверил гость онлайн-конференции «Реального времени»:

— Сейчас ведется работа по признанию итогов экзамена ведущими предприятиями — то есть они принимают на работу по итогам экзамена без проведения дополнительного отбора. Внедряется «скиллз паспорт», который выдается всем выпускникам, сдавшим демонстрационный экзамен. Это дополнительный инструмент, который позволяет предприятию подбирать кадры.

По словам Губайдуллина, популярность рабочих профессий растет: «По итогам 9-го класса более 50 процентов школьников идут в систему среднего профессионального образования. Если раньше считалось, что туда идут троечники, то сейчас средний балл — 4,6—4,8. Конкурс — 4—6 человек на место».

Такой интерес свидетельствует о появлении условий для того, чтобы стать хорошим специалистом, уверен он. Республика вкладывает средства в развитие колледжей. И не только в крупных городах, например, в Буинске и Сарманово есть ведущие ссузы, которые специализируются на конкретных компетенциях.

Начало чемпионата

Несмотря на то, что старт чемпионата запланирован на 22 августа, сам Губайдуллин говорит, что до начала остался один день: «1 августа мы уже открываем наши аккредитационные центры, начинаем принимать первые клиентские группы. У нас сейчас главные работы ведутся на двух объектах — подготовка стадиона «Казань Арена» к церемониям открытия и закрытия, возводятся декорации, активный репетиционный процесс».

К 15 августа необходимо полностью подготовить соревновательную площадку Международного выставочного центра «Казань Экспо», привезти оборудование, оттестировать и сдать площадку международным экспертам: «У нас ведется подготовка соревновательных площадей, застройка. Нам по сути нужно выстроить небольшие цехи, небольшие производственные мощности, которые должны соответствовать всем мировым стандартам».

Нам по сути нужно выстроить небольшие цехи, небольшие производственные мощности, которые должны соответствовать всем мировым стандартам

Над подготовкой работает целая сборная — это команды республики, министерств и ведомств, Дирекции спортивных и социальных проектов, союза «Молодые профессионалы», федерального оператора этого движения «Ворлдскиллз Россия»: «13 августа приедет вся команда — это и основной секретариат, и расширенный, почти 150 человек. По итогам национального чемпионата мы внесли правки, и надеемся, что мировой чемпионат максимально пройдет без сучка без задоринки».

Рабочая команда республики

Всего сборная России — это 63 конкурсанта, представляющих большое количество регионов, лидеры — Татарстан и Москва, есть участники от Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской области, Челябинска.

На днях к команде Татарстана добавился еще один конкурсант в командной компетенции «Ландшафтный дизайн»: «Здесь прошла замена, команда России будет сборной — представители Москвы и Татарстана». Еще одна сборная команда представлена в компетенции Future Skills, в которую входят семь представителей республики. «Это компетенции, за которыми будущее — промышленная робототехника, эксплуатация БПЛА, реверсивный инжиниринг, лазерная сварка и так далее», — пояснил Губайдуллин.

Также представлены компетенции «бетонные строительные работы», «обслуживание грузовой техники», «web-дизайн», «мобильная робототехника», «социально-медицинский», «ресторанный сервис».

Помимо основного чемпионата есть «Джуниор скиллз» — соревнование среди детей от 14 до 16 лет. Здесь Татарстан также будет представлен в 4 компетенциях из 13.

Электронный билет

Чтобы попасть на чемпионат, необходимо получить билет на сайте. Это бесплатно, но сама система поможет организаторам как учесть количество зрителей, так и лучше организовать огромные потоки людей. Билет можно получить прямо на месте через инфомат. Билет на церемонию открытия будет стоить от 300 до 1000 рублей, на закрытие — до 1500 рублей.

«Казань Экспо» не находится в черте города, и приезжать на объект Губайдуллин рекомендует по железной дороге, также будут работать перехватывающие парковки: у «Леруа Мерлен», ТЦ Мега и станции метро «Дубравная». Есть возможность добраться на такси, своем автомобиле — предусмотрено порядка 500 дополнительных бесплатных парковочных мест рядом с «аэропортовским кольцом».

1 августа мы уже открываем наши аккредитационные центры, начинаем принимать первые клиентские группы

Статисты и волонтеры

На вопрос одного из читателей, как стать моделью в компетенции «парикмахерское искусство», Губайдуллин порекомендовал обратиться на почту info@crpk.tatar, хотя в некоторых случаях выбирать будут из зрительного зала: «Есть практика привлечения статистов, например, в компетенции «ресторанный бизнес»: из публики будут выбираться люди, которых пригласят в ресторан, их будут обслуживать».

На вопрос о волонтерах Губайдуллин рассказал о сложной многоэтапной работе по подбору, в результате было выбрано 3 500 волонтеров, которых сейчас обучают.

— Всего было подано более 15 тысяч заявок на право стать волонтером. Нами было создано 15 ресурсных центров во всех федеральных округах РФ. Мы проводили собеседования со всеми кандидатами. Заявки были поданы из 85 стран. Порядка 500 будут от субъектов РФ, 100 — иностранных, остальные — из республики, Казани и близлежащих районов.

По словам Губайдуллина, на чемпионате он ожидает увидеть большое количество работодателей: «Это такая ярмарка вакансий, это нормальная практика», — а также школьников: 9-классников — это ребята, которые уже определились, но основной упор делается на 6-, 7-классников, которые пока выбирают будущую профессию. Ждут и родителей: «Нам очень важно показать им большой спектр компетенций и профессий».

Помимо появления новых компетенций — юниоров и Future Skills, Россия как принимающая сторона в рамках заявки внесла ряд предложений. Во-первых, для всех участников будет организован безвизовый въезд с 7 августа по 7 сентября. Во-вторых, предусмотрена культурная программа по всему городу: в Горкинско-Ометьевском лесу, на улице Баумана, набережной озера Кабан. В парке им. Горького заработают тематические площадки, отдельные программы представят музеи и театры. «Естественно, мы всех накормим татарской выпечкой», — заключил спикер.

Есть практика привлечения статистов, например, в компетенции «ресторанный бизнес»: из публики будут выбираться люди, которых пригласят в ресторан, их будут обслуживать

Призы

«В первую очередь это право называться лучшим в мире в своей категории», — начал спикер. Он предположил, что подарки предоставят партнеры, но прежде всего для участников это возможность показать себя. Однако есть практика, когда лучших по итогам соревнований приглашали на практику в другие страны, например, на площадки компании Samsung в Южной Корее.

На уровне России предусмотрены денежные подарки: обладатели золотых медалей получат 1 млн рублей от государства, от Татарстана — 400 тыс. рублей. Занявшие второе и третье места получат меньшие суммы. Финансовые вознаграждения получат и эксперты, мастера, которые готовили призеров.

Деловая программа

С 22 по 25 августа на WorldSkills Conference пройдут сессии с ведущими специалистами в своих областях по экономическим, социальным тенденциям, развитию системы профобразования. Спикерами станут ученые, специалисты в области образования, риск-инжиниринга, футурологи — писатель Насим Талеб, космонавт Сергей Крикалев, советник президента по цифровой экономике Дмитрий Песков и другие — более 80 спикеров, со списком можно ознакомиться на сайте.

Музыкальная программа

Одним из гостей чемпионата станет робот Софи — единственный в мире робот, который имеет гражданство (правда, не России). Примут участие звезды эстрады — Александр Панайотов, певица Елка, группа Therr Maitz, Ян Гэ.

Организует мероприятия на открытии и закрытии фирма продюсера Игоря Крутого. «У нас сложилось хорошее понимание, эта команда работала на других мероприятиях, в том числе европейских играх», — говорит Губайдуллин.