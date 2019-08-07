Big Sale от Марата Зарипова: первые доходные дома Иннополиса выставят на продажу

На рынок квартиры могут выйти уже в следующем году. Цены пока держат в секрете, но себестоимость — 50 тыс. руб. за «квадрат»

Фото: Ринат Назметдинов

Госжилфонд выставит на торги первую очередь монолитного арендного жилья в Иннополисе. Намерения продать часть квартир в «умном» городе подтвердил сегодня «Реальному времени» заместитель Марата Зарипова — Булат Гилманов. В свое время фонд уже продавал доходные дома частной московской компании, один из бенефициаров которой позднее возглавил башкирский Госстрой. Сейчас в Иннополисе строят арендные дома из панелей. Кстати, тренд на уменьшение жилплощади добрался и до IT-города: в среднем площадь «однушек» сократилась более чем на 10 «квадратов». Поднимать арендную ставку фонд в ближайшее время не планирует. Подробности — в нашем репортаже.

Фишки в арендных домах Иннополиса

Последние шесть строящихся арендных домов в пятом и шестом микрорайонах «умного» города принципиально отличаются от первых 16, построенных в предыдущие годы. Прежде всего тем, что при их строительстве применялась технология панельного домостроения с керамзито-гранитной облицовкой, в то время как другие дома в Иннополисе являются монолитными. Подрядчиком при их строительстве выступала компания «Ак Барс Строй», которая уже несколько лет строит в Казани «панельки». По одному из таких домов в шестом микрорайоне, который готовится к сдаче в эксплуатацию, и провели экскурсию для журналистов.

Демонстрировать чудеса технического прогресса начали еще на входе, открыв привычный домофон с помощью смартфона. К слову, открывать парадную дверь жители Иннополиса таким же образом могут и из квартиры. В саму квартиру тоже можно войти несколькими способами — с помощью ключа, специального чипа либо с помощью отпечатка пальца.

Жилье в арендных домах сдается в чистовой отделке, с мебелью и необходимой техникой — холодильником, стиральной машиной, телевизором, микроволновой печью. Интерьер спокойный, без «веселых» цветных обоев.

Демонстрировать чудеса технического прогресса начали еще на входе, открыв привычный домофон с помощью смартфона

Проектировщики домов в Иннополисе отказались и от ярких «ксиловских» детских площадок, которые несколько диссонировали с архитектурным обликом жилого квартала. На площадке, организованной на стилобате дома шестого микрорайона, смонтированы другие качели и деревянные скамейки. В ГЖФ обещают — это только начало.

— На данный момент установлен минимальный набор для сдачи [дома в эксплуатацию]. Для комфорта и удобства граждан дополнительно оборудуем площадку малыми архитектурными формами, — сообщил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов.

При проектировании следующих домов в седьмом и в восьмом кварталах в ГЖФ планируют улучшить архитектурную концепцию, удивив жителей и будущих арендаторов новыми решениями. Правда, подробности проекта пока не раскрываются. Кроме того, пока не решено, будут ли новые дома панельными или предпочтение отдадут другой технологии строительства.

«Мы использовали советский опыт и уменьшили квадратуру»

Квартиры в пятом и шестом микрорайонах стали заметно меньше по площади и в этом сопоставимы с хрущевками. Впрочем, тренд на уменьшение площади в целом характерен для жилищного строительства последних лет.

— Здесь мы уже использовали советский опыт и уменьшили квадратуру. Если брать старые очереди, мы проектировали большие площади. Для однокомнатной квартиры она составляла от 48 до 50 кв. м. Здесь однокомнатные чуть больше 30 кв. м. Это стандарт, который был разработан в Советском Союзе. Они подходят тем гражданам, которые хотят маленькую квартиру с меньшими коммунальными платежами. Те, кому важен комфорт, выбирают освобождаемые квартиры в старой очереди, — пояснил Булат Гилманов.

По словам Гилманова, строительство первых 16 домов позволило получить порядка 700—800 квартир. Пятый микрорайон, который состоит всего из трех сданных домов, был рассчитан сразу на 366 квартир

Сокращение квадратуры позволило вместить в дома больше квартир и заселить больше жителей. По словам Гилманова, строительство первых 16 домов позволило получить порядка 700—800 квартир. Пятый микрорайон, который состоит всего из трех сданных домов, был рассчитан сразу на 366 квартир. Сдающийся шестой микрорайон из трех домов даст еще столько же квартир — 366. Получается, что в общей сумме последние шесть домов дают столько же жилых помещений, сколько первые шестнадцать.

Аренда квартир в Иннополисе не подорожает

Что касается арендной платы, она будет одинаковой, независимо от площади жилья, и привязана только к количеству комнат. Так, однокомнатные квартиры с 1 июня сдаются за 9 тысяч рублей, двухкомнатные — за 13 тысяч рублей, «трешки» — за 17 тысяч рублей в месяц. Отвечая на вопрос «Реального времени», Булат Гилманов отметил, что в этом году аренда квартир в Иннополисе подорожала впервые с 2014 года и что в ближайшее время роста ставок не планируется.

— Повышение ставок было буквально недавно в связи с нашими издержками по строительству и окупаемости квартир. Чтобы увеличить возвратность, мы чуть-чуть подняли ставки, — пояснил заместитель исполнительного директора ГЖФ.

Зато квартиры в Иннополисе в скором времени могут выставить на продажу, сообщил нашему изданию Булат Гилманов. Замглавы ГЖФ не стал раскрывать подробностей и называть цену «квадрата». Тем не менее отметил, что себестоимость жилья в Иннополисе в среднем составляет 50 тысяч рублей за кв. м. Она выше, чем в соципотечных домах, которые строит ГЖФ в других городах, из-за дополнительных затрат на комплектацию мебели и технологические новшества. Квартиры будут продавать в домах первой очереди, которые сдали и заселили еще в 2015 году. На рынок они могут выйти в 2020—2021 годах.

Квартиры в Иннополисе в скором времени могут выставить на продажу, сообщил нашему изданию Булат Гилманов

Опыт продажи уже есть

У ГЖФ уже был опыт продажи арендных домов в Иннополисе. Однако квартиры продавались не частным лицам, а юрлицу — компании «Территория-Иннополис».



— С 2014 года было построено 16 домов. Два из них мы полностью реализовали «Территории-Иннополис». И столкнулись с такой проблемой, когда реализованные квартиры сдавались гражданам по высокой цене. Ставка доходила до 20—25 тысяч рублей. Потом было принято решение президента, что фонд сам будет сдавать квартиры в аренду, — напомнил Булат Гилманов журналистам.

Отметим, что на сегодняшний день Арбитражный суд РТ рассматривает иск о банкротстве, который в отношении ООО «Территория-Иннополис» подала московская компания «Сканграфикс». Учредителями ООО «Территория-Иннополис» является сама компания-заявитель, а также московское ООО «Территория».

Любопытно, что на момент покупки арендных домов в Иннополисе в составе учредителей «Территории» был Григорий Невоструев. В июле прошлого года он возглавил Госкомитет Башкортостана по строительству и архитектуре (региональный Минстрой). Но кресло под Невоструевым быстро пошатнулось — он регулярно получал порцию критики от врио главы Башкирии Радия Хабирова. В результате Невоструев через полгода после назначения написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и с 1 января этого года стал первым замом председателя Госкомитета Башкортостана по строительству и архитектуре. Сейчас Невоструев не имеет прямого отношения к компаниям «Территория» и «Территория-Иннополис».

Как рассказал Булат Гилманов, в свое время «Территории-Иннополис» было продано 105 квартир: «Дальнейшую их судьбу не знаем — сдает их собственник в аренду или уже продал».

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов