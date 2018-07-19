«Какой-то безумец решил в чистом поле выкопать десяток подземных переходов!»

Топовый блогер Илья Варламов о городе будущего в Татарстане — Иннополисе

Илья Варламов, в восторженных тонах описавший работу Наталии Фишман в Казани по паркам и скверам, обрушился с критикой на гордость татарстанского девелопмента и надежды всей российской IT-индустрии — город Иннополис. Блогер не пожалел «добрых» слов для строителей наукограда. «Реальное время» с разрешения автора публикует его размышления об Иннополисе.

Про Иннополис я много слышал и все никак не мог до него доехать. Это такое татарское «Сколково» — инновационный, научный, модный городок недалеко от Казани. Там действуют особые законы и условия для различных IT-компаний, туда привлекают молодежь, хороших специалистов. Город будущего.



Иннополис — это город в чистом поле. И это его главная проблема. В мире нет удачных примеров строительства городов с нуля, и это проблема всех новых городов. Будь то бразильская Бразилиа, казахская Астана или совсем новенький правительственный город Путраджая в Малайзии. Я был во многих подобных городах. Это совершенно чужие человеческой природе огромные пространства, заставленные коробками домов из компьютерных игр. Они не масштабные, неуютные, бездушные.

Ян Гейл в свое время придумал специальный термин «синдром Бразилиа» и еще один — «вертолетный урбанизм». Все это о построенных по плану городах, которые хорошо смотрятся с высоты птичьего полета. Архитектор часто планирует город так, чтобы получился красивый макет, который можно «продать» чиновнику. У Гейла есть очень точная характеристика таким архитекторам: birdshit architects. Архитекторы, подобно птицам, сбрасывают на головы жителей свое… творчество.

Как формируется впечатление о городе? У человека со средой идет постоянный контакт, общение. Мы считываем сигналы, смотрим на архитектуру, благоустройство. Старые города могут нам многое рассказать. Наслоение культуры разных эпох, деталей разного времени. Взрослый город становится интересным собеседником. В какие-то города погружаешься, как в интересную книгу, и потом не можешь оторваться, пока не прочтешь от корки до корки. Какие-то города сложные и непонятные, хочется их скорее покинуть. Новые города в силу своего возраста просто не могут тебе ничего рассказать. Это не их вина. Ребенок не виноват, что он не может поддержать светскую беседу, всему свое время.

Иннополису пока как городу рассказать совершенно нечего. И я бы хотел, чтобы читатель на этом месте не думал, что я его критикую. Еще раз, надо время, чтобы он вырос. Это не быстро. Может быть, лет через 30 Иннополис превратится в Дубай или Сингапур. А может быть, он ни во что не превратится и так и останется декорациями к амбициям политиков десятых годов.

Поэтому сегодня я бы не рассматривал Иннополис как полноценный город. Это просто очень скудный набор зданий, раскиданных в чистом поле. Между этими зданиями только выстраиваются связи, только формируются органы. Если бы мы сравнивали город с человеком, то Иннополис был бы трехмесячным эмбрионом, который только-только начал приобретать черты человека. Родится ли он? Каким он будет? Только время покажет.

В администрации города висит план, каким город когда-нибудь будет. Тут хорошо видно, что архитекторы не очень думали о том, как город будет считываться жителями. Их больше волновал красивый паттерн для перелетных птиц или спутников «Гугла». Чуть позже, опустившись на землю, мы с вами это поймем.

За три года была построена практически вся инфраструктура города Иннополиса. Были построены основные объекты: здание технопарка, здание университета, спорткомплекса, медицинского центра, вся жилая инфраструктура. Круглое здание — это технопарк, с которого мы начнем экскурсию. По сути просто офисное здание, где компании могут арендовать площадь. Здесь предусмотрено более 2000 рабочих мест.

Внутри все очень стильно, как в офисах «Кремниевой долины». Современная мебель, просторные интерьеры. Я специально начал с интерьеров, чуть позже поймете, почему.

Зеленые стены, панорамное остекление. Образу будущего тут уделили много внимания.

Во дворе сады. Здание имеет форму кольца. Так как в таком здании легко заблудиться, его разделили на три зоны: камень, дерево и зелень.

А вот выйдя на улицу, ты попадаешь в обычный советский п… ц. Просто поразительный контраст, и дальше он будет нас преследовать по всему Иннополису. Современная архитектура, хорошие здания, уверен, неплохая начинка, но все это стоит просто в ужасном колхозном благоустройстве из 90-х. Такое впечатление, что здания проектировали и делали иностранцы, а благоустройство какие-то криволапые дебилы из 90-х. Откуда они вообще взяли эту плитку и эти лавочки?

Все какое-то нелепое и бестолковое. Случайно залитые плиткой и асфальтом пространства, бетонные клумбы.

А это здание университета. Интересные форма и рельеф. Здесь студенты получают образование в области информационных технологий по нескольким направлениям: компьютерная безопасность, робототехника, искусственный интеллект, разработка компьютерных программ.

Опять же, вокруг примитивное бестолковое и плохо сделанное благоустройство.

Как оно тут возникло? Кто его делал?

А вот внутри все шикарно! По сути, весь университет — это один большой атриум, который соединен с общежитием. Студенты могут даже не выходить на улицу и приходить на пары в тапочках. Обратите внимание на парящие в воздухе переговорные комнаты.

Много света и пространства. Здесь хочется учиться и работать.

Хочется жить.

Смотрите, как все модненько. Удобные места, в которых студенты могут готовиться к учебе.

Вид на общежитие.

Вид сверху. Построено еще очень мало. Но тут хорошо видно бестолковое планирование. Широченные дороги, вдоль дорог какие-то пустыри, которые никому не нужны, их нельзя использовать, потом парковки. Все очень рыхло, ощущения города нет.

Спортивный комплекс. Функционирует уже три года, состоит из трех этажей. Общая площадь 9 000 кв. метров. За основу архитектор взял принцип математической логики. Согласно линейному уравнению размер окон уменьшается от центра фасада к краям здания.

У перфекционистов будут вопросы к качеству строительства.

Внутри бассейн, банный комплекс, тренажеры и кардио-залы, а также зал для игровых видов спорта.

Вдоль дорог уже зачем-то поставили заборы. Зачем?

Нет ни одной причины ставить эти ужасные заборы вдоль дорог. Иногда этого требует ГИБДД, но эти требования носят рекомендательный характер. С ГИБДД уже давно согласовывать ничего не надо. Урюпинск в судах доказал ГИБДД, что ставить заборы нужно только в очагах аварийности, а не у каждого столба.

Таким вы представляете себе будущее?

Внезапно московская остановка!!!

Господин Собянин, в Москве случайно остановки не пропадали? Мне кажется, я нашел одну! А если серьезно, то в городе будущего забыли, что мусор сам собой пока не убирается. Или роботы объявили забастовку и перестали опорожнять урны?

Но самый п… ц — это подземные переходы! Какой-то безумец решил в чистом поле выкопать десяток подземных переходов! Они тут повсюду, и это просто ад какой-то.

Они идут под дорогами, по которым никто не ездит и ездить будет еще не скоро. Иногда они дублируются зебрами.

Но иногда стоят заборы, чтобы ты, не дай бог, не перешел пустую дорогу по земле!

Подземные переходы около остановок.

Конечно, содержать это безумие очень дорого. Поэтому переходы ржавеют и разваливаются.

В то время, когда даже в Москве поняли, что внеуличные переходы — это зло, в Татарстане решили попрыгать на граблях 50-летней давности. Их не смутило, что ни в одном нормальном городе мира нет внеуличных переходов в центре. Их не смутило, что от переходов вреда больше, чем пользы, — они делают город недоступным для многих жителей, а также провоцируют нарушать правила. Ради экономии времени люди перебегают дорогу как раз в таких местах, и часто аварийность в местах, где нет нормального перехода, выше, чем на зебрах.

Уже отваливается потолок.

Провалы в полу прикрыли модной инновационной мусоркой.

Повсюду пыль, грязь и паутина.

Кому вообще пришла в голову мысль сделать эти бесконечные тоннели? Зачем зарыли в землю миллионы рублей, испортив среду? Хоть бы одну книгу открыли по планированию городов. Хоть бы одного эксперта привлекли…

Ах да, они сделали еще и лифты. Но ни один лифт не работает, все закрыто и разваливается. Просто безумие какое-то.

Вместо того, чтобы сделать нормальные зебры и поставить светофоры, они сделали глупость.

По этим пустым дорогам тренируются сейчас машины на автопилоте. Прокатился, очень круто.





Инновационная полиция.

И так везде. Красивые и стильные ларьки стоят на каких-то убогих полях из плитки.

Детский сад выкрасили в клоунские цвета.

Посмотрите, какое качество работ везде.

Все разваливается.

Плитка проваливается.

Гранитные плиты отходят.

Это велодорожка… Адок, я знаю. Иннополис!

Работы еще много! Ох, сколько же тут можно влепить подземных переходов!

Ладно, давайте посмотрим жилые кварталы. На нормальную квартальную застройку тут не хватило смелости. Спасибо, хоть не застроили 25-этажными муравейниками. Жилой сектор рассчитан на 150 000 жителей. До всех объектов можно добраться за 5—10 минут. Всего тут 1570 квартир. Как только сотрудник компании приезжает в Иннополис, ему необходимо подать заявку, и спустя некоторое время он может получить однокомнатную или двухкомнатную квартиру. Однокомнатная обойдется в 7 000 руб. в месяц, двухкомнатная в 10 000 руб. в месяц + коммунальные платежи.

На ноябрь 2016 года на территории Иннополиса зарегистрированы по месту жительства 102 человека, еще около 2,5 тысячи арендовали жилье. После получения статуса города Иннополис стал самым малочисленным из всех городов России. Сейчас тут совсем безлюдно из-за того, что выходные и лето — все разъехались.

Во дворах без сюрпризов. Примитивное устаревшее благоустройство для галочки.

Архитектура самих домов нормальная, но все, что вокруг — п… ц. На первых этажах всех жилых домов располагаются коммерческие помещения. Стоимость аренды коммерческих помещений 100 руб. за 1 кв. метр в месяц. Кстати, большая редкость, что вдоль первых этажей сделали проход. Обычно у нас считается, что вдоль фасадов ходить ни в коем случае нельзя, так как на голову может что-то упасть.

Но нормальные парковки не смогли сделать. То есть нарыть подземных переходов они догадались, а вот сделать подземные паркинги в чистом поле нет. Логика!

Поэтому между домами инновационные поля парковок.

Так и хочется на этой лавочке посидеть.

Все настолько плохо, что даже не хочется комментировать. Уверен, постоянные читатели моего блога в комментах сами назовут все вещи своими именами.

П… ц, куда не посмотри. Еще бордюры зачем-то красят из баллончика серой краской. ЗАЧЕМ?

Лестница. Так и хочется, чтобы автор этого чуда тут с детской коляской или чемоданом походил.

За этим бестолковым благоустройством еще и не ухаживают, все поросло сорняками.

Что это?

Грустно, что забыли пригласить специалистов, тем более в Казани они есть.

Детская площадка, конечно же, самая дешевая и убогая — КСИЛ.

Уже поломано.

Зато недавно тут экспериментально открыли площадку для барбекю — это первый пример тактического урбанизма в городе. Мангал заранее бронируется. Еще есть площадка для игры с собаками.

В общем, вот так.

Что можно сказать в итоге? Меня Иннополис скорее разочаровал. Я был восхищен благоустройством Казани, я с восторгом смотрел на новые парки и набережные. Я был уверен, что Иннополис сделали не хуже. А что в итоге? Интересный проект, который почему-то доверили делать каким-то колхозникам, которые застряли в прошлом веке. Которые не следят за современными тенденциями, которые не знают, как сегодня делают города, какие должны быть общественные пространства и улицы. Все это накладывается на плохое качество работ и эксплуатацию. И подземные переходы. Нет, я бы все простил, но подземные переходы в чистом поле — это п… ц, ребята.