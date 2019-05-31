Жизнь в первом «умном» городе России подорожает на треть

Новый шеф ГЖФ Марат Зарипов подгоняет стоимость найма жилья в Иннополисе под новостройки

Фото: Гуландам Фатхуллина

В первом российском городе для IT-специалистов — Иннополисе — с 1 июня подорожает аренда жилья. Оператор городской недвижимости — Госжилфонд при президенте РТ объявил о повышении на 30% платы за проживание в жилых домах. Как выяснило «Реальное время», новые ставки коснутся всех обитателей 840 квартир «умного» города. В ГФЖ подчеркивают, что арендная плата не менялась с 2016 года и является ниже экономически обоснованного уровня. 30%-ный рост все-таки мягче осеннего сюрприза экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина, который готовился поднять «иннополисянам» аренду более чем вдвое.



Поднять, но только на 30%

С будущей недели жителям «умного» города поднимают арендную плату за жилье на 30%, сообщили в ГЖФ РТ. Аренда однокомнатной квартиры подорожает с 7 до 9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной квартиры — с 10 до 13 тыс. руб., трехкомнатной — с 13 до 17 тыс. руб. в месяц. Повышение аренды коснется тех, кто проживает в квартирах жилых домов с первого по пятый квартал, уточнили в фонде.

До этого ГЖФ выставлял на аукционные торги аренду квартир в строящемся жилом доме №132 по ул. Спортивной в Иннополисе. Тогда стартовые ставки за новые одно- и двухкомнатную квартиры как раз и составляли 9—13 тысяч, а за трехкомнатную — 17 тысяч рублей. Уже тогда ГЖФ предупреждал жителей города, что с лета аренда подрастет и для всех остальных арендаторов, то есть их подгонят под цены найма в новостройках.

Аренда однокомнатной квартиры подорожает с 7 до 9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной квартиры — с 10 до 13 тыс. руб., трехкомнатной — с 13 до 17 тыс. руб. в месяц. Фото Романа Хасаева

По согласованию с мэрией Иннополиса

«Арендная плата в жилых домах Иннополиса, которые были построены за счет вложений Государственного жилищного фонда при президенте РТ, была установлена в 2016 году и с тех пор не пересматривалась», — отметили в ГЖФ. «Установленная плата заметно ниже экономически обоснованного размера арендной платы, рассчитанной согласно методике ГБУ «ЦЭСИ РТ» при кабинете министров РТ. Данному непростому решению предшествовала большая консультативная работа представителей ГЖФ с мэрией Иннополиса», — отметили в пресс-службе ГЖФ, добавив, что жители Иннополиса проживают в комфортабельном жилье. «Это дома средней этажности, с подземной парковкой, и соответствуют повышенному классу комфортности: с евроремонтом, полностью обеспечены мебелью, бытовой техникой», — заметили специалисты фонда.

За счет инвестиций ГЖФ при президенте РТ с 2015 года построено 19 жилых домов. Из них 1101 квартира в 17 жилых домах находится в аренде по программе арендного жилья. В них проживают резиденты и бизнес-партнеры ОЭЗ «Иннополис», а также сотрудники бюджетных организаций города высоких технологий. В настоящее время в городе продолжается строительство шестого квартала, в котором будут располагаться три арендных дома на 366 квартир площадью 17,1 тыс. кв. метров. Их техническая готовность варьируется от 77 до 88%.

В Иннополисе спокойно отнеслись к повышению платы. «9 июня наш город отметит свое четырехлетие с начала реализации проекта арендного жилья в Иннополисе, — отметила Дарья Абрамова, руководитель отдела маркетинговых проектов АНО «Фонд развития города Иннополиса». — Действительно, Государственный жилищный фонд при президенте РТ» не повышал цены аренды квартир. Однако даже с учетом повышения цены остаются конкурентными не только по отношению к ценам в небольших городах, но и по отношению к ценам на жилье в Казани».

Талгат Абдуллин пытался поднять арендную плату в Иннополисе с 1 ноября прошлого года сразу в два раза, а то и более. Фото Олега Тихонова

Без резких скачков

Напомним, что накануне своей отставки экс-глава ГЖФ Талгат Абдуллин пытался поднять арендную плату в Иннополисе с 1 ноября прошлого года сразу в два раза, а то и более. Так, плату за аренду однокомнатной квартиры в 40 кв. м предполагалось поднять с 7 тыс. до 16,7 тыс. рублей за месяц, а «двушки» площадью 75 кв. м — с 10 тыс. до 21,4 тыс. рублей в месяц. Это вызвало не только негодование жителей «умного» города, но и переполох в мэрии города и Минсвязи РТ, которые не были предупреждены о предстоящем росте. Объединив усилия, они сумели заблокировать чувствительное повышение аренды.

Позднее первый заместитель министра информатизации и связи Татарстана Дмитрий Вандюков уверял, что резких скачков арендной платы не будет. «В любом случае это будет уровень инфляции, какие-то небольшие, может быть, изменения», — обещал он.