Максим Шевченко о расследовании гибели Орхана Джемаля: «Это очевидный саботаж»

Троих российских журналистов в ЦАР убили год назад, но подробности расследования до сих пор неизвестны

Фото: Олег Тихонов

Год назад, 31 июля 2018 года, стало известно о гибели в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Обстоятельства смерти и затянувшееся расследование преступления до сих пор вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Накануне центр «Досье» опубликовал доклад с подробностями преступления. О версиях убийства в Африке трех россиян корреспондент «Реального времени» поговорил с близким другом Орхана Джемаля Максимом Шевченко — известным журналистом и политиком. Собеседник нашей интернет-газеты также вспомнил, когда впервые познакомился с товарищем и рассказал о сыне погибшего.

«Это была специально подготовленная спланированная засада»

— Максим Леонардович, прошел год со дня смерти Орхана Джемаля. До сих пор неясно, кто был убийцей и заказчиком преступления. Много версий. Какая вам ближе?

— Примерно ясно, кто убил и кто был заказчиком. Опубликованные материалы расследования в центре «Досье» достаточно подробно и исчерпывающе указывают на тех людей, которые имели отношение к организации этого убийства, самому убийству, сокрытию следов, введению в заблуждение государства и общественности относительно этого убийства. Это структуры петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, очевидно аффилированного с государством, спецслужбами, осуществляющего свою деятельность в Центральноафриканской Республике, Судане, Мадагаскаре, Сирии и других частях света. И эта деятельность является незаконной или по крайней мере скрывающей от Российского государства основную часть своего оборота. И очевидно, что ребят убили именно потому, что оказались в той зоне, которая является красной и опасной.

Это не просто зона интересов государственных: можно было бы арестовать и выслать за пределы страны, как действует цивилизованное государство. Убивает криминал, когда интересуются его действиями. Поэтому я уверен, что структуры Евгения Пригожина и связанные с ними разные структуры военных и разведывательных институтов Российской Федерации, персонально разного рода военнослужащие и сотрудники иных ведомств несут ответственность за гибель этих журналистов: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это доминирующая версия, которая, на мой взгляд, доказана центром «Досье» на 90 с лишним процентов.

— То есть вы не верите в версию о причастности ЧВК «Патриот» или в ограбление арабоязычными бандитами-исламистами?

— ЧВК «Патриот» — это тоже криминальная структура, имеющая отношение к бизнесу под прикрытием силовых структур Российской Федерации. В этом районе никто не видел никаких банд арабоязычных бандитов. До границы с Чадом очень большое расстояние, там много населенных пунктов. Местное население пасет коз, другой скот. И представьте, какая-то группа бандитов ночью останавливает машину, которая едет в темноте. Она же не знает, кто в этом автомобиле: может, там вооруженные люди, и, остановив их, они сразу получат огонь. Поэтому я уверен, что это была специально подготовленная спланированная засада.

Тем более есть достаточно внятные данные, что незадолго до пересечения журналистами КПП в Сибю в том же направлении через этот контрольно-пропускной пункт проходила машина с одним из сотрудников спецслужб ЦАР, господином Котофио. В этой машине также было три европейца — это, по рассказам солдат, были русские или русскоязычные. Потом они вернулись — после того как убийство, очевидно, было совершено. Скорей всего, эта группа людей, сидящих в машине, имеет отношение к убийству.

Господин Эммануэль Котофио мало того что не был как следует допрошен, он еще работает в структурах Евгения Пригожина, получает зарплату, бывает в Российской Федерации, бывает в обучающем центре, связанном со структурами Пригожина, которые находятся в Судане, владеет русским языком и до этого был аффилирован со структурами вооруженных людей, которые имеют отношение к пригожинским организациям. Поэтому он является главным подозреваемым наряду с теми тремя европейцами, которые находились с ним в машине.

Сама реконструкция места убийства, того, как были убиты ребята, исключает версию того, что там были бандиты. Выстрелы были нанесены в темное время суток профессионалами, которые смогли попасть дважды в сердце. Орхан был убит в спину. Когда он понял, что сейчас убивают, он побежал к высокой траве и, очевидно, его застрелили в спину. Всякий, кто стрелял из АК-47, знает, как тяжело пользоваться этим оружием для точного выстрела и тем более в ночное время суток. А эти профессионалы-убийцы смогли применить АК-47 даже в таких условиях в темное время суток в Африке.

— Разговаривал ли Орхан Джемаль с вами о предстоящей поездке в Центральноафриканскую Республику?

— Да, он разговаривал со мной. Это было в июне в ночь накануне отъезда. Мы сидели у меня и разговаривали совсем о другом. Он просто сказал, что улетает. Но за две-три недели до этого (в июне), когда стало известно, что он отправится в Африку, он сидел у меня до утра. И мы с ним подробно разговаривали. Я ему тогда сказал: «Брат, это очень опасная командировка, потому что вы там не будете никем защищены. Будете как овцы среди волков, и многим будет выгодно вас убить или что-то с вами сделать, чтобы разыграть вашу смерть в какой-то игре спецслужб». Он ответил: «Да, я понимаю».

Он не отвечал за подготовку командировки, сейчас пытаются все повесить на Орхана. За это отвечал господин Коняхин из «Центра управления расследованиями». Орхан должен был быть главным героем в этом фильме. Их убийство — это страшное криминальное деяние структуры или людей, которые просто решили провести красную черту, показать: «Не суйтесь за эту черту. Дальше будет только смерть». Так действует мафия, криминал, связанный с силовыми структурами и поэтому ощущающий свою безнаказанность, который коррумпировал высокопоставленных сотрудников силовых структур, очевидно поставляя им часть своего дохода. Поэтому этот криминал уверен в том, что его прикроют и он не будет наказан.

«Он не отвечал за подготовку командировки, сейчас пытаются все повесить на Орхана. За это отвечал господин Коняхин из «Центра управления расследованиями» Фото facebook.com

«Кто-то решил убить по беспределу»

— Почему со стороны российских следственных органов недалеко продвинулось расследование убийства?

— Это очевидный саботаж. Иначе это назвать невозможно. Они даже до сих пор не перевезли сюда из Центральноафриканской республики одежду, в которой были убиты журналисты. Хотя исследование одежды могло бы пролить серьезный свет на расследование: для определения баллистики, как и с какого расстояния стреляли, идентификации конкретного оружия, которым было совершено убийство и т. д.

— Все-таки для чего поехали журналисты в ЦАР? Расследовали работу ЧВК?

— Они поехали снимать фильм. Им просто были нужны стендапы в местности. Они бы сняли несколько стендапов и уехали оттуда. Но их убили. Кто-то решил убить по беспределу (у меня просто нет другого понимания этой ситуации), посчитав, что их деятельность может повредить интересам криминальных и околокриминальных структур, которые аффилированы с государством.

— Кто-нибудь продолжит их работу?

— Пока мы видим, что там только смерть. Пока журналистам не будет гарантирована безопасность, я против того, чтоб журналисты рисковали. Мы имеем дело не с государственными структурами или спецслужбами, которые вменяемы по большому счету, с которыми можно договориться и которые, допустим, могут тебе сказать: «Мы у тебя отбираем аппаратуру. Давай езжай отсюда». Так действуют официальные государственные структуры: мы это видели в Чечне, других местах. Ну поругают, побьют, но не убьют же! Убивают бандиты, криминал, когда кто-то случайно может узнать о том, что криминал утаивает суммы наличных денег, занимается транспортировкой оружия либо наркотиков, применяет пытки по отношению к гражданскому населению.

В этом вся проблема! Кто-то полагает, что здесь государственные интересы, но это заблуждение. Не могут быть интересы криминальных структур интересами государства, иначе государство теряет свою функцию как государство, меняет свою природу, и тогда к нему можно не относиться как к государству.

«Орхан был лишен чувства страха, и это определяло его судьбу»

— Максим Леонардович, в прошлом году в Центральной соборной мечети Москвы во время церемонии прощания с Орханом, которую вы вели, выступил его сын Мансур. Поддерживаете ли вы связи с семьей Джемаля?

— Обязательно поддерживаю отношения с Мансуром, его мамой Ириной (Гордиенко, – прим. ред.) — вдовой Орхана. Это очень достойный молодой человек, который продолжает род Джемалей — прадеда, деда (Гейдара Джемаля, — прим. ред.), отца. И слова, которые мальчик произнес около гроба своего отца, были сказаны им самим от всего сердца, ни один взрослый их не вкладывал в его голову. Он сказал, что его отец жил героем, умер героем, он гордится своим отцом. И я уверен, что Мансур вырастет достойным человеком.

Ему оказывает поддержку в обучении государственный фонд Азербайджана имени Гейдара Алиева. За это огромная благодарность Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой, которые сразу выразили соболезнование в связи с этой трагической гибелью. И несмотря на попытки разного рода проходимцев и сотрудников спецслужб помешать этой деятельности, я уверен, что Мансур получит хорошее образование и вырастет достойным продолжателем дела своего отца и деда.

— Мансур не говорил вам, кем хочет стать, когда вырастет?

— Он ясно сказал, что хочет быть героем, как его отец. Герой — это личностное отношение к жизни. Это тот, кто бросает вызов обстоятельствам рока, судьбы, смерти. Герой — это жизненная позиция. Героем может быть художник, врач, военный, поэт, писатель, инженер — это гораздо важнее, чем профессия.

— Можете вспомнить, когда впервые познакомились с Орханом Джемалем?

— Помню как сейчас. Это было 1997 год, когда Гейдар мне представил своего сына Орхана (за несколько лет до этого я сначала познакомился с Гейдаром). Я даже не знал, что у Гейдара есть такой красивый взрослый сын. Мы с первых же мгновений ощутили себя с Орханом очень близкими, как братьями. Он сразу предложил мне полетать на параплане на Воробьевых горах. Было очень смешно: мы целый день пытались лететь на параплане при слабом ветре. Это были прекрасные годы, которые я знал замечательного человека, ставшего мне самым близким другом из всех живших на Земле.

— Почему Орхан все время шел в горячие точки, самые опасные места на планете — Ливия, Нигер, ЦАР, Бангладеш, Мьянма, Южная Осетия?..

— Потому что он герой. Как я сказал, он тот, кто бросает вызов року, смерти. Орхан был лишен чувства страха, и это определяло его судьбу. Я это видел много раз. Он был просто замечательным человеком.

— Когда скончался его отец — Гейдар Джемаль — в его честь проводились вечера памяти в Москве и Казани. Сейчас каким-то образом отмечают годовщину смерти Орхана?

— Я знаю, собираются журналисты. На кладбище, где похоронен Орхан, установлен камень на его могиле. Но главная наша деятельность — в публичной медийной сфере: убийцы не должны уйти от возмездия. Нас очень много, всех нас не убьют. Мы хотим возмездия за убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Я уверен, что мы добьемся справедливости в нашей стране, в международном пространстве, но эти убийцы будут изобличены и осуждены.