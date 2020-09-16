АО Татагрохимсервис
Общая информация
Период создания АО «Татагрохимсервис» приходится на 1979 год. Изначально в Республике Татарстан было создано единое производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства — ПО «Татсельхозхимия».
В 1995 году после акционирования ПО «Татсельхозхимия» переименовано в ОАО «Татагрохимсервис».
Основной вид деятельности компании — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами.
Руководитель — генеральный директор — Калимуллина Раиля Рустемовна.
Председатель совета директоров — Калимуллин Салихзян Минсабирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул. Красносельская, 51а
- Телефон: (843) 562-22-80
- Email: secretar@tatagrohimservis.ru
- Сайт: www.tatagrohimservis.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2020