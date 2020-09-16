АО Татагрохимсервис

Общая информация

Период создания АО «Татагрохимсервис» приходится на 1979 год. Изначально в Республике Татарстан было создано единое производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства — ПО «Татсельхозхимия».

В 1995 году после акционирования ПО «Татсельхозхимия» переименовано в ОАО «Татагрохимсервис».

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами.

Руководитель — генеральный директор — Калимуллина Раиля Рустемовна.

Председатель совета директоров — Калимуллин Салихзян Минсабирович.

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