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АО Татагрохимсервис

Промышленность, Агробизнес, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Период создания АО «Татагрохимсервис» приходится на 1979 год. Изначально в Республике Татарстан было создано единое производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства — ПО «Татсельхозхимия».

В 1995 году после акционирования ПО «Татсельхозхимия» переименовано в ОАО «Татагрохимсервис».

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами.

Руководитель — генеральный директор — Калимуллина Раиля Рустемовна.

Председатель совета директоров — Калимуллин Салихзян Минсабирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, ул. Красносельская, 51а
  • Телефон: (843) 562-22-80
  • Email: secretar@tatagrohimservis.ru
  • Сайт: www.tatagrohimservis.ru

Дата последнего обновления: 16.09.2020


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