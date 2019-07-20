«Ракета-носитель, созданная Королевым, должна была полететь раньше американской»

Юрий Сальников о Луне, которую мы потеряли

Ровно 50 лет назад человек покорил Луну — с корабля «Аполлон-11» на поверхность естественного спутника Земли сошел американец Нил Армстронг. СССР в течение пяти лет пытался догнать США в лунной гонке, но не вышло. О причинах этого в интервью «Реальному времени» рассказал режиссер Юрий Сальников, снявший ряд документальных картин о космосе.

«Признаю, мы не верили вам относительно спутника. А какое чудо вы еще можете сделать?»



— Юрий Петрович, как я понимаю, планы покорения Луны в Советском Союзе также были, но информация об этом была секретной примерно до 1965 года, когда лунная программа СССР все-таки была упомянута в научных журналах, хотя и вскользь. Все верно? Или все-таки советский народ хорошо знал об этих планах и до 1965 года? Был ли секрет Полишинеля?

— Нет, народ не знал — информация была абсолютно секретной. Причиной тому то обстоятельство, что уже развернулась космическая гонка с американцами за то, кто раньше доберется до Луны. За этим вопросом тогда очень серьезно следили и ЦРУ, и КГБ, а вся информация по этому вопросу докладывалась лично главному конструктору Сергею Королеву.

К идее покорения Луны приступили сразу после запуска первого искусственного спутника. Если помните, в романе Жюля Верна «Из пушки на Луну» после спутника и полета в космос собак планировался ракетный полет на Луну, и в СССР решили поступить так же — баллистики из Института Келдыша (ныне Исследовательский центр имени М.В. Келдыша, занятый в отрасли ракетного двигателестроения и космической энергетики с 1933 года, — прим. ред.) просчитали, что вполне можно достичь второй космической скорости. Первая скорость подразумевает возможность оторваться от Земли, а вторая позволяет вырваться в космическое пространство, и станция «Луна-1», таким образом, смогла в него выйти.

2 января 1959 года «Луна-1» взлетела, но она пролетела в 5—6 тысячах км от Луны и, получается, стала спутником Солнца, то есть сгорела.

Межпланетная станция «Луна-1» на ВДНХ. Фото wikipedia.org

2 января 1959 года «Луна-1» взлетела, но она пролетела в 5—6 тысячах км от Луны и, получается, стала спутником Солнца, то есть сгорела

— Говорят, что лунной программой был заражен прежде всего Королев. Это так?

— Заражены были все — и профессор Тихонравов, и академик Келдыш, и Королев! Отмечу, что именно студенты Келдыша просчитали, что можно достичь второй космической скорости, но объяснили Королеву, что на его ракету Р-7 и, соответственно, корабль «Восток» необходимо поставить четвертую ступень.

В том же 1959 году это осуществилось — в полет отправился аппарат «Луна-2», которому удалось достичь Луны, доставить туда вымпел СССР, отснять несколько фотоснимков лунной поверхности, а проявленную на том же аппарате пленку отправить на Землю. Ободренные конструкторы вскоре, 4 октября 1959 года, запустили аппарат «Луна-3», который достиг Луны и отправил на Землю куда больше снимков, чем «Луна-2». Это была колоссальная победа.

— Насколько такой боевой настрой в отношении Луны поддерживало руководство страны? Ведь без его отмашки вряд ли что-то могло быть возможным — и на земле, и в космосе.

— Хрущев это всячески поддерживал. После запуска первого спутника в 1957 году он спросил Королева: «Мы вам не верили относительно спутника — признаю. А какое чудо вы еще можете сделать?». Королев рассказал про лунные планы, про запуск собак, и хотя в 1957 году к Луне еще не были готовы, Хрущеву идея понравилась. И к лунному штурму уже начали готовиться серьезно, создавая лунные аппараты в том же НПО имени Лавочкина, которое занимается их изготовлением по сей день (на ближайшие 4 года там строят для полетов на Луну аппараты «Луна-24», «Луна-25» и «Луна-26»). К сожалению, это КБ не смогло создать аппарат для доставки на Луну людей, но их луноходы до сих пор считаются одними из лучших.

Академики Сергей Королев, Игорь Курчатов, Мстислав Келдыш. Фото wikipedia.org

Именно студенты Келдыша просчитали, что можно достичь второй космической скорости, но объяснили Королеву, что на его ракету Р-7 и, соответственно, корабль «Восток» необходимо поставить четвертую ступень

«Конструктору Мишину было сказано: «А зачем нам быть вторыми?»

— В общем, начало было прекрасным, но потом пошло отставание в лунной гонке от США. Почему?

— Ракета-носитель «Н-1», созданная Королевым для пилотируемого корабля, была очень мощной и должна была полететь на Луну раньше американцев. С ней было проведено аж четыре испытания, но, к сожалению, все они были неудачными. Особенно второе, когда ракета оторвалась от стартового стола и тут же упала. Так что первая причина ясна — это техническое отставание.

Кстати, американцы для своего полета брали параметры именно «Н-1», но брали их по частям, и у них получилась ракета-носитель «Сатурн-5». Когда в СССР учли разработку американцев, оказалось, что до конца не был доработан двигатель «Н-1». За год до последнего испытания в 1972 году конструкторское бюро, созданное Королевым, сделало все, чтобы исправить недостатки «Н-1», но тут уже не хватило средств на строительство испытательного стенда для этой ракеты, а конкретно говоря, для третьей ступени. Стенды для таких испытаний очень дорого обходились советскому бюджету.

Казалось бы, для пятой попытки из ракеты убрали все лишнее, и ее испытание готовы были поддержать министр общего машиностроения Сергей Афанасьев и академик Борис Черток, но у главного конструктора Василия Мишина, сменившего Королева, не было той пробивной силы и той «вхожести» в компетентные организации и органы, а без этой вхожести средств на испытание не хватало.

В итоге уже практически подготовленный пятый пуск «Н-1» в 1974 году не разрешили Брежнев и политбюро ЦК. Мишину было сказано: «А зачем нам быть вторыми?».

Второй главный конструктор ОКБ-1 — ЦКБЭМ В.П. Мишин. Фото trud.ru

У главного конструктора Василия Мишина, сменившего Королева, не было той пробивной силы и той «вхожести» в компетентные организации и органы, а без этой вхожести средств на испытание не хватало

— То есть дело было даже не столько в деньгах?

— Дело было уже в политике — в Кремле признали, что теперь СССР в космосе уже второй. Но простите — ну и что, что вторые? Сейчас в мире объявлен второй поход на Луну, и Россия договорилась с США делать окололунную станцию, и это разумно. А у Брежнева и тогдашнего политбюро таких планов уже не было. К тому же наш генсек не был таким луноустремленным, как Джон Кеннеди, который через месяц после полета Гагарина, в мае 1961 года, собрал заседание Конгресса США, на котором блистательно выступил, сказав, в частности: «В ближайшие 10 лет мы должны быть на Луне!».

Кеннеди не говорил, что нужно обязательно полететь на Луну в 1968-м или 1969 году, но в СССР после этого выступления почему-то решили во что бы то ни стало перегнать американцев с Луной, но оказались к 1969 году не готовы. Подход «во что бы то ни стало» был уже очевидно проигрышным — это понимали и в ЦК. Ну и к тому же к 1974 году Брежнев считал, что путь СССР в космосе — это орбитальные станции, через которые страна будет пошагово развивать свои космические планы. И надо сказать, что тут мы действительно добились успехов. В частности, проект МКС, которая сейчас удачно летает на орбите, во многом сделан нашей страной.

— А проект «Союз — Аполлон» мог подтолкнуть через какое-то время к совместному полету на Луну?

— «Союз — Аполлон» был нужной историей — СССР и США научились стыковаться, к тому же космонавтами было проведено множество удачных биологических экспериментов, в частности, связанных с солнечным затмением. И астронавт «Аполлона» Томас Стаффорд сказал Леонову и Кубасову после полета: «Ребята, я думаю, что мы и на Луну полетим вместе!».

Да, с 1969 года США вырвались вперед в лунной гонке, они решили наращивать успехи, и на Луну они отправляли еще семь экспедиций, из которых лишь одна была неудачной — это многим известная история «Аполлона-13», у которого отказал один двигатель, но так как топливо было, космонавты сумели вернуться на Землю. Но в начале 70-х это для них стало уже довольно дорогим экспериментом — один полет стоил 25 миллиардов долларов.

«Союз—Аполлон» в павильоне «Космос» на ВДНХ. Фото retromap.ru

«Союз — Аполлон» был нужной историей — СССР и США научились стыковаться, к тому же космонавтами было проведено множество удачных биологических экспериментов, в частности, связанных с солнечным затмением

«Теперь Луну американцы одни не потянут»

— Насколько сильно и в 60-е, и в 70-е Луной «жили» наши космонавты?

— Официально, конечно, космонавты по этому поводу не выступали, а неофициально они очень переживали и сокрушались: «Ну как же мы проиграли Луну?». Полететь на нее, конечно, хотел Гагарин. В своем единственном интервью (оно было сделано для нашего фильма о Гагарине) вдова Юрия Алексеевича Валентина Ивановна четко об этом говорит: «Юра очень мечтал полететь на Луну».

Главным же кандидатом на лунный полет был Алексей Леонов, который должен был лететь вместе со своим коллегой Олегом Макаровым. Было еще два экипажа, но именно Леонов «горел» Луной, и он четко говорит: «Я 6 лет отдал штурму Луны». Леонов был уверен, что в конце 60-х на «Союзе» вполне можно было осуществить облет Луны точно, но главный конструктор Василий Мишин медлил и хотел еще провести испытания своего корабля «Союз».

— Можно ли сказать, что если бы не кончина Королева в 1966-м, то на Луне СССР точно бы побывал? Насколько гибель космонавта — Владимира Комарова и одного из «Союзов» — повлияли на решение ЦК?

— Многие уверены, что если бы был жив Сергей Павлович Королев, мы были бы на Луне. А в 70-е все дело было уже больше в осторожности партаппаратчиков — «лишь бы не было хуже», да и в генеральном конструкторе Валентине Петровиче Глушко, сменившем Мишина. Глушко считал после смерти Королева, что без его, Глушко, двигателя ракета на Луну полететь не сможет. Но с разработкой двигателя и он безнадежно опаздывал.

— А авторитета того же Леонова было недостаточно, чтобы отстоять лунный проект в 1974 году?

— Это было очень трудно даже Леонову, тем более в условиях секретности. Если даже в наше время Дмитрий Рогозин говорит, что все обращения должны идти через него и он первый должен знать обо всех идеях, то что было тогда, объяснять не нужно. Конечно, это неправильно. У американцев это была государственная программа, национальная программа, и это помогло им победить в лунной гонке 50 лет назад.

Космонавт Алексей Леонов. Фото spacephotos.ru

Главным кандидатом на лунный полет был Алексей Леонов, который должен был лететь вместе со своим коллегой Олегом Макаровым. Было еще два экипажа, но именно Леонов «горел» Луной, и он четко говорит: «Я 6 лет отдал штурму Луны»

— Многое ли потеряла наша страна в результате сворачивания лунной программы?

— Многое. Именно после решения по «Н-1» мы стали безнадежно отставать в космосе. Академик Эрик Галимов говорит, что при покорении Луны мы могли бы быть лидерами, а сейчас отстаем и не только по космической линии — мы потеряли знания, науку, обсерваторию, которую планировали там создать. Лунную программу нужно указом президента объявить федеральной программой. У нас есть конструкторские бюро, у которых много разработок по лунным проектам, и благодаря им можно продвинуться в лунных намерениях.

Луна очень важна для нашей страны — там есть гелий-3, который после переработки 100 тысяч тонн может давать целый энергетический год, там можно расположить солнечные батареи, там есть титан. Да там почти вся таблица Менделеева! И лучше это освоение осуществлять совместно. Одни американцы Луну теперь не потянут.

