«Бриз» готовит к сдаче долгострой «Свея», «Ак Таш» — отстает по графикам

Компанию Газинура Ахметова вновь раскритиковали за медленную работу в ЖК «Молодежный»

Фото: Гуландам Фатхуллина

Застройщик «Бриз» готовит к сдаче еще один «свеевский» долгострой — строение №4 в ЖК «Золотая середина». Параллельно компания Андрея Белякова активно работает в 68-м квартале по завершению «Миллениум Сити». Другой подрядчик, «Ак Таш», отстает от графиков строительства первого дома в «Молодежном». Тем временем готовится к разморозке еще один «фоновский» объект — дом №2 ЖК «МЧС». «Комос-Строй» заявляет, что для достройки первой очереди этого дома потребуется 260 млн рублей, но окончательно сумма будет утверждена только после экспертизы. В «Царицынском бугре» продолжают подсчитывать квадратные метры, которые можно будет дополнительно построить на территории в качестве источника для достройки всего комплекса, — пока это только 1,7 тысячи кв. м, чего недостаточно. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Бриз» готовится к сдаче дома, а «Ак Таш» отстает от графиков

Еженедельное заседание штаба казанских чиновников по проблемным стройкам проходило в доме №4 ЖК «Золотая середина», который достраивает «Бриз», поэтому и обсуждение началось с вопросов, касающихся сдачи этого объекта. Как отметил первый заместитель главы исполкома Казани Азат Нигматзянов, практически все замечания устранены, остается только получить акт допуска. Представитель управляющей компании «Город», которая в дальнейшем будет обслуживать этот дом, отметил, что на это потребуется два дня.

Поскольку существенных проблем по «свеевскому» дому больше не всплыло, Нигматзянов обратился к директору ООО «Ак Таш-Инвест» Денису Самарину. Напомним, «Ак Таш» взялся достраивать дома №1 и №2 в «фоновском» комплексе «Молодежный» на Ноксинском спуске. Правда, на прошлом выездном совещании, которое прошло в «Молодежном», стало понятно, что подрядчик отстает от заявленных им же самим графиков строительства первого дома. Сегодня Нигматзянов строго поинтересовался, догоняет ли «Ак Таш» установленный график.

— График догоняем, финансирование только на этой неделе… — начал было Самарин, но Нигматзянов его прервал, подчеркнув, что свои обязательства перед подрядчиком он выполнил.

В ответ Денис Самарин уклончиво заметил, что совещание в «Молодежном» будет только на следующей неделе.

— Не надо мне «на следующей неделе». Чтобы я приехал и констатировал, как вы бездельничаете там? Мне надо, чтобы этот график выполнялся, — сказал Нигматзянов, стукнув кулаком по графику, подписанному в том числе и главой «Ак Таша» Газинуром Ахметовым. Первый замглавы казанского исполкома заметил, что работы по достройке четвертого дома в «Золотой середине» и первого дома в «Молодежном» начались одновременно и что объекты были в схожем состоянии. Но получилось, что «Бриз» сумел завершить свой объект быстрее.

В качестве компенсации за достройку первого и второго домов в «Молодежном» «Ак Таш» должен получить участок в 33-м военном городке



Утром экспертиза, вечером — деньги

В качестве компенсации за достройку первого и второго домов в «Молодежном» «Ак Таш» должен получить участок в 33-м военном городке. Азат Нигматзянов сделал подрядчику замечание, что тот до сих пор не обнес забором выделенный ему участок. Денис Самарин парировал тем, что забор перекроет проезд к уже существующим домам. Но первый замглавы исполкома Казани был непреклонен — нужно поставить хотя бы стойки, чтобы понять, есть ли на этой территории гаражи и деревья, которые мешают застройке. Это поможет получить финансирование быстрее.

Еще один подрядчик — компания «Комос-Строй», которая собирается приступить в достройке другого «фоновского» объекта, дома №2 ЖК «МЧС», похоже, определился с границами участка, который будет выделен ему в качестве компенсации. Как известно», «Комос-Строй» должен был получить участок федеральной земли на Губкина, а в обмен сдать первую очередь дома. Но затруднение вызывало то обстоятельство, что выделенный федералами участок оказался меньше, чем ожидалось, и стоимости земли не хватало для покрытия расходов подрядчика по достройке первой очереди. Вероятно, этот вопрос все же удалось урегулировать, потому как «Комос-Строй» готов пройти через экспертизу, которая бы точно определила сумму, необходимую для достройки объекта.

Азат Нигматзянов подчеркнул, что дом №2 ЖК «МЧС» будет сдаваться поэтапно и первый этап будет включать достройку блока А и сопутствующие работы, который позволят блок А сдать в эксплуатацию.

— Сумма какая получается? — спросил Нигматзянов.

— 260 [млн рублей], — отозвался представитель «Комос-Строя». Отметим, подрядчик и ранее заявлял о необходимости именно этой суммы для завершения первого этапа работ во втором доме ЖК «МЧС».

— 260 [млн рублей] — это с экспертизой, если вы принесете. УКС пересчитает, может, это будет 190[млн рублей]. Увеличения, как правило, не происходит, — заметил Азат Нигматзянов.

Напоследок на совещании подняли вопрос о проектировании дома №3 ЖК «Золотая середина». Директор «Бриза» Андрей Беляков заметил, что эту работу начинала директор проектной организации «Альфа-Стройпроект» Ольга Россихина и что было бы логично, если бы она эту работу и завершила. Но сама Россихина сегодняшнее заседание штаба проигнорировала, хотя и была на него приглашена. Азат Нигматзянов отметил, что конкурсному управляющему Андрею Урлукову нужно заняться вопросом межевания земельного участка, получением ГПЗУ, а параллельно делать эскизный проект.

Директор «Бриза» Андрей Беляков заметил, что эту работу начинала директор проектной организации «Альфа-Стройпроект» Ольга Россихина и что было бы логично, если бы она эту работу и завершила



«Царицынскому бугру» добавят квадратных метров

Во время общения с дольщиками, которое состоялось после заседания штаба во дворе четвертого дома «Золотой середины», Азат Нигматзянов рассказал, что врезка водовода будет осуществлена сегодня и что один день нужен для получения допуска по сетям электроснабжения, но в целом строительство объекта завершено.

— У меня есть к вам такая просьба. 20 апреля — субботник. Может быть, у своего дом порядок навести? Я не заставляю, я прошу, — сказал Азат Нигматзянов, приглашая дольщиков выйти на субботник и убрать мусор у своего будущего дома вместе с представителями УК «Город» и подрядчиком.

— С удовольствием, — откликнулись многие из собравшихся.

Когда общение со «свеевскими» дольщиками закончилось, к Нигматзянову подошла дольщица «Царицынского бугра» — жилого комплекса, который «ФОН» строил на Фучика. Отметим, что во время последнего объезда сообщалось, что на территории «Царицынского бугра» могут «посадить» дополнительные квадратные метры и за них достроить комплекс.

По словам первого замруководителя исполкома Казани, от данной схемы никто не отказывается. Правда, проектировщики предложили дополнительно «посадить» в «Царицынском бугре» не 6, а только 1,7 тысячи кв. м жилья. Но эта сумма не сможет покрыть достройку всего комплекса. Исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков успокоил дольщиков — разница, необходимая для строительства «Царицынского бугра», может быть получена из средств фонда. На сегодняшний день стоит вопрос об окончательном утверждении суммы, которую можно будет выручить за счет продажи дополнительных квадратных метров в комплексе.

«Участки, пока они не приведены в соответствие с градостроительным регламентом, мало пользы дают застройщику»

Когда закончилось совещание в «Золотой середине», рабочая группа отправилась на другой «свеевский» объект — в 68-й квартал, который тоже достраивает «Бриз» Андрея Белякова. Там чиновников и подрядчиков уже ждали будущие жители этого дома. Одна из дольщиц поинтересовалась, надежно ли укреплены балконные рамы.

Азат Нигматзянов рассказал, что «Свей» действительно мало заботился о качестве строительства. К примеру, местами вентфасад вообще закреплялся веревками. Но первый замруководителя казанского исполкома заверил, что сейчас во главу угла ставится безопасность будущих жителей и что за нее отвечает Госстройнадзор.

Когда закончилось совещание в «Золотой середине», рабочая группа отправилась на другой «свеевский» объект – в 68-й квартал, который тоже достраивает «Бриз» Андрея Белякова



— Насколько я знаю, девять инспекторов «подписывают» каждый дом. Если какое-то сомнение есть, они все будут видеть, — отметил Азат Нигматзянов и добавил, что «Бриз» сдает не первый долгострой и до сих пор проблем не возникало.

Конечно, собравшихся дольщиков интересовало, когда же они смогут въехать в свои квартиры, учитывая, что дом строится уже с 2006 года. Но Нигматзянов прямого ответа не дал, пояснив, что компания Белякова пока не имеет определенной ясности по источникам финансирования.

— Источники — это земельные участки, о которых все говорят. Но эти земельные участки, пока они не приведены в соответствие с градостроительным регламентом, мало пользы дают застройщику. Их надо привести в соответствующий вид — установить зону застройки, принять проекты планировки территории, которые позволят [построить] определенное количество жилья. Тогда стоимость земли, которая передается, станет более привлекательной, — сказал Нигматзянов.

Не называя конкретных сроков сдачи, он все же намекнул, что, если строительство перейдет еще на один отопительный сезон, эти расходы будет нести сам подрядчик, поэтому ему выгодно достроить дом до этого времени.