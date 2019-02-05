«Сведений о погашении нет»: над ООО «ФОН» нависла угроза банкротства

В качестве одного из кредиторов застройщика может заявиться компания Дианы Ахметзяновой

Фото: Максим Платонов

Новый участник появился в деле о банкротстве ООО «ФОН» Анатолия Ливады. Право требовать с «ФОНа» большую часть долгов перешло от московской компании «Профиль Финанс» к «ТЦ Кулахметова». Именно это юрлицо теперь выступает в качестве заявителя в процессе. Но, как выяснилось, остальную задолженность с «ФОНа» затребует компания его коммерческого директора Дианы Ахметзяновой. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Новый кредитор для «ФОНа»

Почти весь ряд кресел, предназначенных для слушателей в зале, где проходило заседание по делу о банкротстве ООО «ФОН», заняли дольщики жилого комплекса «МЧС». Понятно, что больше всего их волнует судьба домов — как они будут достраиваться, если застройщик все же будет признан банкротом.

В качестве истца выступала представитель компании «ТЦ Кулахметова». Как только началось судебное заседание, она пояснила, что компания «Профиль Финанс», которой изначально и задолжал ООО «ФОН», передала права требования «ТЦ Кулахметова». Суду были представлены договоры уступки, заключенные с московской компанией.

Такой поворот дела, пожалуй, не стал неожиданностью ни для кого. Единственным учредителем ООО «ТЦ Кулахметова», согласно данным «Картотека.ру», является Андрей Беляков — глава крупной строительной компании «Бриз». Дольщикам «ФОНа» личность Белякова известна хорошо — он достраивал первый дом в ЖК «МЧС» на Губкина, а также занимается достройкой ЖК «Симфония» на Павлюхина. Ранее решение взять на свою компанию права требования по долгам «ФОНа» Беляков назвал «вынужденной мерой, чтобы дольщики не остались вообще без ничего».

Дольщикам «ФОНа» личность Белякова известна хорошо — он достраивал первый дом в ЖК «МЧС» на Губкина, а также занимается достройкой ЖК «Симфония» на Павлюхина. Фото Гуландам Фатхуллиной

«Данных о погашении долга нет»

Каких-то решительных попыток отбиться от требований кредиторов представитель «ФОНа» Михаил Соловьев, по большому счету, не предпринимал. Он заявил ходатайство о том, чтобы привлечь к процессу компании «Фон-Ривьера», ЗАО «ФОН», ООО «Казан», «ФОН-Строй».

— Мы сколько заседаем, а вы заявили ходатайство, чтобы привлечь всех ваших контрагентов, — заметил судья, давая понять, что это больше похоже на затягивание процесса и что такие ходатайства надо было подавать раньше.

В ответ Соловьев заявил, что долг, права требования по которому перешли «ТЦ Кулахметова», единый и что за него несут солидарную ответственность все названные компании. Значит, нужно выяснить, не погашала ли одна из них долг хотя бы частично. Однако судья напомнил, что в отношении этих фирм уже введена процедура банкротства и данные о погашении долгов публикуются конкурсными управляющими.

— У вас есть данные о погашении? — поинтересовался суд.

— У нас нет таких сведений, — лаконично ответил представитель «ФОНа».

— И у нас нет, — строго заметил судья. На протяжении заседания он еще несколько раз задавал вопрос, погашал ли «ФОН» свою задолженность. Однако ответ каждый раз был отрицательный.

Вторая часть долгов «ФОНа» принадлежит компании ее коммерческого директора Дианы Ахметзяновой. Фото tnv.ru

Как «Профиль Финанс» уступил свой долг фирме Дианы Ахметзяновой

Далее выяснилось, что есть еще одно юрлицо, к которому перешли права требования по долгам «ФОНа» и которое тоже может выступить в процессе в качестве заявителя. Речь идет об ООО «Киндери». Как пояснил Михаил Соловьев, оно было привлечено в качестве третьего лица в декабре прошлого года.

— Требование «Профиль Финанс» состоит из четырех оснований. Три основания — это отношения, вытекающие из кредитных договоров с ПАО «Сбербанк», правопреемником которого на данный момент является «ТЦ Кулахметова». Четвертое основание — это отношения, которые вытекают из мирового соглашения, утвержденного Ново-Савиновским районным судом. Первоначальным кредитором было ООО «Стройкапитал». В дальнейшем «Профиль Финанс» также приобрел эти права и уступил их ООО «Киндери», — рассказал представитель «ФОНа».

Согласно данным «Картотеки.ру», учредителями ООО «Киндери» значатся Диана Ахметзянова и Яков Магарил.

На сайте Ново-Савиновского районного суда действительно можно найти определение, согласно которому в феврале 2015 года между компанией «Стройкапитал» (она выступала в качестве истца) и ЗАО «ФОН», Ахметзяновой Д.Н., ООО «ФОН-Ривьера», Ливадой А.Н., ООО «Киндери», ООО «ФОН», ООО «ЖК «Молодежный», Синцовым Ю.А. было заключено мировое соглашение. По нему ответчики должны были выплатить неустойку, проценты за пользование суммой задолженности и сумму самой задолженности. Правда, о какой сумме идет речь, в решении суда не указывается, есть только ссылки на заключенные ранее мировые соглашения, в которых постоянно фигурирует одна и та же сумма, равная почти 17 млн рублей. Однако назвать конечную сумму, основываясь только на этих данных, невозможно.

Следующее заседание по делу о банкротстве «ФОНа» пройдет 26 февраля. Фото Максима Платонова

После заседания мы поинтересовались у представителя «ТЦ Кулахметова», сколько должен ООО «ФОН» компании Андрея Белякова. Напомним, что в Фонде поддержки дольщиков сообщали, что сумма задолженности не полмиллиарда, а меньше — около 200 млн рублей. Однако юрист от комментариев отказалась, пояснив, что ООО «Киндери» тоже привлекаются в качестве заявителя и на какую сумму претендует это юрлицо, ей неизвестно.

Следующее заседание по делу о банкротстве ООО «ФОН» пройдет 26 февраля.