Выбор Радия: кого ожидает «почетная ссылка» в Совет Федерации?

На кресло сенатора от Башкирии претендуют бывший детский омбудсмен и два экс-мэра

Врио главы Башкирии Радий Хабиров внес три кандидатуры на должность сенатора: действующего члена Совета Федерации Лилию Гумерову, депутата Госдумы Павла Качкаева и пенсионера Спартака Ахметова. За каждым из них — богатый бэкграунд. В фаворитах «башлыка», особенностях башкирского «сенаторства» и внутриэлитных нюансах разбирался корреспондент «Реального времени».

С рациональным подходом

Радий Хабиров стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы Башкортостана. Также стало известно, кого он предложил в качестве сенаторов от республики. Претендентами на кресло в Совете Федерации стали три человека. Это действующий сенатор Лилия Гумерова, депутат Госдумы Павел Качкаев и бывший мэр Стерлитамака Спартак Ахметов.

На сегодняшний день в верхней палате российского парламента заседает другой представитель Башкирии — Ирек Ялалов, бывший мэр Уфы. В прошлом году его избрали в Госсобрание — Курултай РБ и от законодательной (представительной) власти региона его направили в Совет Федерации — на смену Рафаилу Зинурову.

Отметим, членом Совфеда может стать российский гражданин, достигший 30-летнего возраста, «обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего субъекта РФ в течение пяти лет» перед назначением (с некоторыми оговорками). По закону каждый кандидат на должность главы региона должен представить в местные избиркомы кандидатуры трех человек, которых он желает видеть в качестве сенаторов.

На ком остановится выбор Хабирова в случае его избрания главой? Политолог Николай Евдокимов считает фаворитами здесь Гумерову и Качкаева.

— У Хабирова были конфликты с региональной политической элитой в 2009 году, но в первую очередь здесь будут учитываться рациональные вещи, — подчеркивает эксперт. — Будут идти сложные внутриэлитные переговоры.

«Подружка жены Хамитова»



По мнению Евдокимова, шансы нынешнего сенатора остаться на своем месте весьма высоки. Она на хорошем счету в Совете Федерации и достаточно близка к Валентине Матвиенко.

Лилия Гумерова вошла в Федеральное Собрание в сентябре 2014 года, после переизбрания Рустэма Хамитова президентом республики. Согласно официальной биографии Лилии Салаватовны, трудовую деятельность она начала в 1994 году педагогом-психологом в городе Учалы. В 2001 году перешла в районную администрацию и дослужилась до замглавы по социальным вопросам. В 2007 году она переехала в Уфу, где до 2010 года работала заведующей отделом социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения аппарата правительства Республики Башкортостан.

Стала узнаваемым в республике человеком в 2010 году, когда вступила в должность уполномоченного по правам ребенка РБ. Детский омбудсмен выгодно отличалась от ряда башкирских чиновников. Женщин в политических элитах региона были единицы. А здесь относительно молодая, статная женщина, которая не боялась раздавать прессе интервью и комментарии, ходила по детским домам, приютам, больницам и там же общалась с ребятами, играла с ними, собирала совещания по вопросам, касающимся проблем защиты детей. Для СМИ такой человек был просто находкой.

С приходом в республику Рустэма Хамитова карьера Гумеровой пошла вверх. Злые языки отмечали, что этим она обязана своей дружбе с Гульшат-ханум — супругой тогдашнего главы РБ. В 2011 году уроженка Учалинского района стала заместителем председателя Госсобрания республики, а в 2012 году — вице-премьером правительства РБ, курирующим весь социальный блок. После перехода в Совет Федерации стала первым замом председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре.

К слову, в 2013 году, когда она была заместителем премьер-министра РБ, Лилия Салаватовна оказалась втянута в одну неприятную историю. Имя ее дочери обнаружилось в списках поступивших в вузы по целевому направлению. Компанию ей составили дети других высокопоставленных чиновников, в частности, вице-премьеров Дмитрия Шаронова и Марата Магдеева. Позже сама Гумерова подтвердила этот факт, добавив, что направление на юрфак БашГУ получено от Верховного суда РФ. После скандала Гумерова-младшая отказалась от «целевого», однако полученных баллов ей хватило, чтобы поступить на бюджетное отделение.

С приходом в республику Рустэма Хамитова карьера Гумеровой пошла вверх. Фото rb7.ru

— Лилию Гумерову не стоит считать человеком Хамитова, — комментирует Евдокимов. — У нее были определенные амбиции в республике — занять более высокую должность (ее рассматривали как потенциального премьер-министра Башкирии). Не секрет, что Совет Федерации воспринимается как почетная ссылка. Очень мало, кто возвращается оттуда на более высокую должность в своем регионе. Но она достаточно молода и в ее случае много разных вариантов. Если она не останется в Совете Федерации, то ей обязательно найдут место в структурах исполнительной власти. Вряд ли ее политическая карьера на этом закончится.

Следует отметить, что год назад ее считали одним из потенциальных глав Башкирии — на смену Хамитову. Такие слухи усилились после того, как она прошла знаменитые курсы переподготовки кадров в Сочи, которые журналисты прозвали «школой будущих губернаторов». Естественно, она продолжает «светиться» в СМИ не столько законодательными инициативами, сколько другими вещами. Она по-прежнему посещает социальные учреждения страны. Особенно пресса, соцсети и телеграм-каналы смаковали эпизод, когда она прочитала стихи Владимиру Путину.

Согласно представленной декларации, в прошлом году Гумерова заработала 4,85 млн рублей. Ее супруг накопил 965 тыс. рублей. В собственности у нее находится квартира площадью 70,6 кв. м и автомобиль Toyota Highlander. В пользовании у семьи — квартиры на 126 и 130 кв. м.

Два бывших мэра: один в Думе, второй на пенсии

Что касается двух других кандидатов в сенаторы, то Павел Качкаев готов перейти из нижней палаты парламента в верхнюю.

— Радий Фаритович предложил — я согласился, — рассказал думский депутат корреспонденту «Реального времени». — Если он считает, что я могу быть полезен в этом качестве — вопросов нет. Это будет решение Радия Фаритовича. Если он все-таки остановит свой выбор на мне, то, конечно, соглашусь.

При этом он пока не готов делиться планами на будущее в случае получения нового кресла.

Павла Качкаева уфимцы знают в качестве мэра башкирской столицы с 2003 по 2011 годы. Фото er-duma.ru

Павла Качкаева уфимцы знают в качестве мэра башкирской столицы с 2003 по 2011 годы. Как градоначальник он запомнился тем, что объявлял войну одуванчикам, мусору, грязи, подпольным игорным заведениям, брошенной технике и другим вещам. Кроме того, еврейская община Уфы до сих пор благодарна бывшему сити-менеджеру за то, что при нем в городе появилась одна из крупнейших синагог в России. В 2011 году он избрался в Госдуму (от партии «Единая Россия»), где продолжает трудиться по сей день. Является автором и соавтором ряда законов, в основном связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. В апреле законодатель возглавил Собор русских Башкортостана.

За прошлый год Качкаев заработал почти 5 млн рублей. Располагает земельным участком для индивидуальной жилой застройки в 2 462 кв. м, домом в 291,7 кв. м, гаражом 23,9 кв. м, общей с супругой квартирой в 149,5 кв. м. Также пользуется квартирой на срок полномочий депутата в 84,6 кв. м. У жены, заработавшей 494 тыс. рублей, имеется автомобиль Mercedes-Benz С-180. О его коттедже, соседствующем с домом Муртазы Рахимова и других известных лиц республики в элитном переулке Уфы, «Реальное время» уже сообщало.

— Через 2 года состоятся выборы в Госдуму, и состав парламента изменится. Для Качкаева, который находится в солидном возрасте (ему 67 лет. — прим. ред.), Совет Федерации — хорошее продолжение политической карьеры на ближайшие 5 лет. И шансы на такой переход у него достаточно хорошие, поскольку он довольно неплохо проявил себя в Государственной думе как профессионал в сфере ЖКХ. Кроме того, он хорошо известен за пределами своего региона, — рассуждает Евдокимов.

Спартак Ахметов менее заметен и в информационном пространстве. Бывший глава администрации Стерлитамака (второй город республики), бывший депутат Госдумы теперь находится на пенсии. Сам он отказывается обсуждать появление своего имени в списках кандидатов на сенаторское кресло.

— Извините, без комментариев. Я сейчас на отдыхе, — коротко отреагировал Спартак Галеевич на звонок нашего корреспондента.

Спартак Ахметов (на фото — в центре) менее заметен и в информационном пространстве. Фото bashinform.ru

Хотя он и не считается фаворитом, однако Евдокимов не исключает попадание Ахметова в верхнюю палату парламента. Кандидатура бывшего стерлитамакского сити-менеджера «может быть выбрана, чтоб избежать внутриэлитных противоречий».

Добавим, сенаторами от Башкирии становились не менее известные лица. Кроме упомянутого выше Ялалова, кресла в Совете Федерации занимали экс-премьер Рафаэль Байдавлетов, бывший вице-спикер Госсобрания — Курултая Рафаил Зинуров, бывший чекист Рудик Искужин. Также в Совфеде побывали Александр Якубов, Рамиль Искужин, Айрат Гаскаров и Анатолий Бондарук. Однако чаще всего в прессе фигурировало имя Игоря Изместьева, который теперь отбывает пожизненный срок за организацию серии убийств.