Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов в прошлом году заработал 6,4 млн рублей

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов, занимавший до октября прошлого года должность мэра Уфы, в 2018 году заработал 6,39 млн рублей (+1,6 млн рублей).

Его супруга задекларировала 425,3 тыс. рублей, сообщается на сайте Совета Федерации.



Ялалову принадлежит квартира площадью 114 кв. м, доли в двух квартирах площадью 59 и 146,5 кв. м и машино-место. В его пользовании находится доля в квартире площадью 146,5 кв. м, квартира площадью 99,6 кв. м. У супруги в собственности имеются участок под ИЖС, дом, гараж, стояночное место, хозяйственное строение, а также автомобили Toyota Rav 4, Toyota Land Cruiser Prado-120.

Еще один сенатор от Башкирии, Лилия Гумерова, задекларировала 4,85 млн рублей. Ее супруг заработал за прошлый год 965 тыс. рублей. В собственности у Гумеровой находится квартира площадью 70,6 кв. м и автомобиль Toyota Highlander. В пользовании у семьи находятся квартиры на 126 и 130 кв. м.

