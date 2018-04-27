Сенатор от Башкирии прочла Путину стихи

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы кадрового управленческого резерва 25 апреля. На встрече присутствовала сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, которая прочла главе государства стихи.

«С такой командой, братцы, не страшно нам ничто:

Партнеров провокации и санкций разворот.

Мы верим: жить России и будущее есть,

Когда такие кадры, Владимир Владимирович,

В вашем резерве есть!» — продекламировала Гумерова в конце своей речи.

Видеозапись встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

Напомним, что на встрече присутствовал также бывший глава Минэкономики Татарстана, занявший пост премьер-министра Дагестана Артем Здунов. Чиновник заявил, что программа стала для него «интересным опытом».