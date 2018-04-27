Сенатор от Башкирии прочла Путину стихи
Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы кадрового управленческого резерва 25 апреля. На встрече присутствовала сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, которая прочла главе государства стихи.
«С такой командой, братцы, не страшно нам ничто:
Партнеров провокации и санкций разворот.
Мы верим: жить России и будущее есть,
Когда такие кадры, Владимир Владимирович,
В вашем резерве есть!» — продекламировала Гумерова в конце своей речи.
Видеозапись встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
Напомним, что на встрече присутствовал также бывший глава Минэкономики Татарстана, занявший пост премьер-министра Дагестана Артем Здунов. Чиновник заявил, что программа стала для него «интересным опытом».ОбществоВласть Башкортостан
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-Гвозди бы делать из этих людей!
И по самую шляпку в стойку угольной шахты бы их... На километровую глубину...