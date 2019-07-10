Почин единороссов, большие планы КПРФ и реалисты от ЛДПР

В преддверии предстоящих выборов в татарстанский парламент в республике возрастает политическая активность

ЦИК РТ начал регистрацию списков кандидатов в депутаты Госсовета РТ на ближайшие выборы. Первым стал список от реготделения «Единой России», насчитывающий 55 кандидатов. Этот список — крупнейший из заверенных, но по количеству выдвинутых по спискам кандидатов ЛДПР и справедливороссы догоняют единороссов, а по количеству выдвинутых одномандатников «Единая Россия» и вовсе на четвертом месте. Подробнее — в материале «Реального времени».

Единороссы первыми прошли регистрацию

Сегодня на очередном заседании Центризбирком РТ зарегистрировал первый партийный список кандидатов в Госсовет РТ. Речь идет о списке от регионального отделения партии «Единая Россия» из 55 человек.

Участники заседания обратили внимание, что документы всех кандидатов прошли проверку целого ряда ведомств: от подразделений МВД до Государственной инспекции по маломерным судам — на случай, если у кандидатов в собственности есть своя лодка или катер. Глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов констатировал, что при проверке документов не было выявлено нарушений и несоответствий. «На все соответствующие запросы, которые нами были направлены в различные органы, ответы получены. Вся информация в них соответствует сведениям, которые предоставляли участники списка», — заявил он.

Таким образом, список «Единой России» зарегистрировали единогласным решением участников заседания. После этого Шагиахметов торжественно вручил удостоверение кандидата в депутаты представителю партии Юрию Камалтынову.

— Я нисколько не сомневаюсь, что кандидаты регионального отделения партии получат поддержку избирателей республики. Уже в ходе предварительного голосования мы увидели, насколько активно они голосовали за наших возможных кандидатов. Поэтому я уверен, что республиканский список партии «Единая Россия» на выборах депутатов Госсовета получит большинство, — отметил Камалтынов после заседания.

«Я нисколько не сомневаюсь, что кандидаты регионального отделения партии получат поддержку избирателей республики», — отметил Камалтынов после заседания

Крупнейшие списки — у единороссов, ЛДПР и «Справедливой России»

Как ранее сообщало «Реальное время», на сегодня ЦИК заверил (но не зарегистрировал) списки 11 политических партий на выборы в Госсовет РТ. Сегодня Шагиахметов озвучил более подробные данные по партийным спискам, выяснилось, что список «Единой России» хоть и крупнейший по количеству кандидатов, но его «догоняют», к примеру, ЛДПР и справедливороссы. Вот данные, приведенные в порядке дат заверения списков:

Партия «Коммунисты России» — 10 кандидатов (дата заверения — 24 июня 2019 года);

ТРО ВПП «Единая Россия» — 55 кандидатов (дата заверения — 28 июня 2019 года);

«Партия ветеранов России» — 12 кандидатов (дата заверения — 1 июля 2019 года);

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Татарстане — 10 кандидатов (дата заверения — 1 июля 2019 года);

ЛДПР подала список из 40 кандидатов (дата заверения — 3 июля 2019 года);

КПРФ — 30 кандидатов (дата заверения — 5 июля 2019 года).

«Справедливая Россия» — 48 кандидатов (дата заверения — 8 июля 2019 года);

«Партия Роста» в Татарстане — 12 кандидатов (дата заверения — 8 июля 2019 года);

«Российский общенародный союз» — 5 кандидатов (дата заверения — 8 июля 2019 года);

Партия «Родина» — 6 кандидатов (дата заверения — 8 июля 2019 года);

Партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» — 22 кандидата (дата заверения — 8 июля 2019 года).

Всего в составе списков выдвинулись 250 кандидатов.

В одномандатных избирательных округах документы на выдвижение приняли от 296 кандидатов — от 105 самовыдвиженцев и 191 представителя политических партий. От КПРФ выдвинулись 47 кандидатов, ЛДПР — 46, партии «Справедливая Россия» — 45, партии «Единая Россия» — 41, партии «Коммунисты России» — 6, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 3, партии «Яблоко» — 1, «Партии Роста» — 1, партии «Родина» — 1.

«Новый состав фракции КПРФ (VI созыва), я думаю, будет увеличен и количественно, и качественно», — заявил Миргалимов. Фото Максима Платонова

КПРФ планирует расширение

Сегодня фракция КПРФ в Госсовете Татарстана пятого созыва в полном составе подвела итоги работы в парламенте. С прошлых выборов в республиканском Госсовете работали три депутата: Александр Комисаров, Артем Прокофьев и глава фракции Хафиз Миргалимов. «Новый состав фракции КПРФ (VI созыва), я думаю, будет увеличен и количественно, и качественно», — заявил Миргалимов. По результатам кампании по выдвижению кандидатов в парламент от Татарстанского регионального отделения КПРФ было зарегистрировано 30 человек — полный партийный список, и 47 одномандатников, пояснил руководитель фракции.

«В нашем составе есть и рабочие, учителя, врачи и безработные. Средний возраст (кандидатов) — около 47 лет. При определенных условиях, при тотальном контроле (на выборах), нам удастся обновить нашу фракцию КПРФ (в Госсовете Татарстана). <…> Хотя были сложности, трудности и некоторые нерадивые главы (районов) уже приглашали наших товарищей на беседу, я думаю, мы примем специальные обращения к главам администрации, их аппарату, председателям ТИКов, УИКов — они не должны вмешиваться в выборное законодательство, создавая условия для работы избирательной комиссии по закону. Пускай в Татарстане пройдут чистые и честные выборы. Мы, фракция КПРФ, бюро КПРФ, в целом КПРФ, всегда были за то, чтобы достойные люди пришли в Госсовет работать», — подчеркнул Миргалимов.

«Мы планируем, что получим порядка пяти мест в республиканском парламенте. Сейчас у нас по спискам и вовсе никого нет, одномандатник один», — констатирует Владимир Сурчилов (на фото — слева). Фото vk.com

Реалисты в ЛДПР

ЛДПР, как уже было сказано выше, подала список из 40 кандидатов и зарегистрировала 46 одномандатников. Однако координатор ТРО ПП ЛДПР Владимир Сурчилов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» назвал эти цифры «радужным прогнозом», реальные же ожидания партии на выборах гораздо скромнее.

— Мы планируем, что получим порядка пяти мест в республиканском парламенте. Сейчас у нас по спискам и вовсе никого нет, одномандатник один. Да, мы подали список из 40 кандидатов, но это, конечно, радужный прогноз. Надеемся на 40, а реально мы считаем, что пять человек. Предвыборную кампанию начнем с августа. Планируем кампанию в интернете, планируем раздачу агитационных материалов ЛДПР. Планируем встречу с избирателями, для этого поедет по республике наша «Газель». Кампания стандартная, никаких нововведений мы не планируем.