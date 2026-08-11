Трамп заявил об освобождении осужденного в России бывшего американского морпеха Гилмана

«Я с гордостью сообщаю, что гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман возвращается домой», — говорится в публикации американского лидера

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который ранее был осужден. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

— Я с гордостью сообщаю, что гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман возвращается домой, — говорится в публикации.

По словам Трампа, Москва согласилась освободить Гилмана исключительно из гуманитарных соображений. «Мы ценим это решение и тот факт, что Россия ничего не потребовала взамен — никакого обмена не было», — утверждает он.

Бывший морпех прибудет на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне сегодня вечером по местному времени.

Ранее имя Гилмана фигурировало в списке, которое опубликовало агентство Reuters, издание утверждало, что это перечень из 10 американских заключенных, которых планируют включить в обмен с Россией. По данным СМИ, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.

Галия Гарифуллина