Трамп заявил об освобождении осужденного в России бывшего американского морпеха Гилмана
«Я с гордостью сообщаю, что гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман возвращается домой», — говорится в публикации американского лидера
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который ранее был осужден. Об этом американский лидер написал в Truth Social.
— Я с гордостью сообщаю, что гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман возвращается домой, — говорится в публикации.
По словам Трампа, Москва согласилась освободить Гилмана исключительно из гуманитарных соображений. «Мы ценим это решение и тот факт, что Россия ничего не потребовала взамен — никакого обмена не было», — утверждает он.
Бывший морпех прибудет на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне сегодня вечером по местному времени.
Ранее имя Гилмана фигурировало в списке, которое опубликовало агентство Reuters, издание утверждало, что это перечень из 10 американских заключенных, которых планируют включить в обмен с Россией. По данным СМИ, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.
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