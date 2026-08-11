В Татарстане предъявили обвинение водителю гидроцикла, который наехал на женщину

Из-за полученной травмы пострадавшей ампутировали ногу

В Татарстане предъявили обвинение водителю гидроцикла, который наехал на женщину на пирсе. Из-за полученной травмы пострадавшей ампутировали ногу, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ Следкома.

35-летнего татарстанца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, днем 29 июля обвиняемый ехал на гидроцикле в акватории Волги в районе базы отдыха Верхнеуслонского района Татарстана. Он не имел права управления маломерным судном и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина наехал на пирс, где находилась женщина, а после скрылся с места преступления и пытался скрыть транспортное средство.

Мужчину задержали. Следователь ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, трагедия произошла на территории базы отдыха «Рыбкин дом».

Галия Гарифуллина