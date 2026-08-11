В Нижнекамск прибыла специальная рабочая группа из Узбекистана

Организована работа по оказанию всестороннего содействия коллегам по сбору всех необходимых сведений

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Нижнекамск прибыла специальная рабочая группа из Узбекистана. По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова организована работа по оказанию всестороннего содействия коллегам по сбору всех необходимых сведений, в том числе по состоянию пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Татарстан также оказывает содействие в организации транспортировки тел погибших на родину. По каждому вопросу в работу включается лично профильный министр. Курирует процесс первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.



Перед отправкой тел на родину в мечети Нижнекамска прочитали коллективную молитву.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, сегодня глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился направить в Россию специальную межведомственную делегацию. Решение связано с гибелью восьми граждан Узбекистана в результате атаки беспилотника на Нижнекамск.

Вчера раис Татарстана направил обращение к Шавкату Мирзиееву. Минниханов передал соболезнования родным и близким погибших, а также всему узбекистанскому народу и заверил, что семьям жертв окажут всю необходимую помощь.

