На Каме компания незаконно добывала песок — возбуждено дело об административном правонарушении

Это могло повлечь за собой посадку судов на мель

Фото: Людмила Губаева

В Елабужском районе Татарстана на Каме коммерческая организация осуществляла добычу полезных ископаемых за пределами лицензионного участка. Всего было добыто не менее 910 тонн песка, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Компания использовала буксир и плавкран. При этом она не соблюдала требования системы управления безопасности судов и не передавала в установленном порядке навигационные сведения о местонахождении плавсредств.

— Несоблюдение нормативных правил и лицензионных условий по добыче полезных ископаемых могло повлечь возникновение аварийных ситуаций, в том числе нарушение судоходства (посадку на мель) из-за изменений рельефа дна в результате проводимых работ по добыче песка, — подчеркнули в ведомстве.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Судовладельцу внесли представление. По требованию Камского транспортного прокурора суда отстранены от эксплуатации до устранения нарушений. В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами).

Галия Гарифуллина