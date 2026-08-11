СМИ: Ратмира Мавлиева восстановили в должности мэра Уфы

Об этом сообщил его адвокат

Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Марата Самойлова.

— Суд исковые требования [Мавлиева] удовлетворил, и, соответственно, его восстановили в должности с 15 июля, — заявил он.

Согласно картотеке дела, ответчиками являются глава Башкирии, администрация Уфы, председатель совета города Марат Васимов и городской совет. Третьим лицом указана администрация главы республики.

Напомним, Мавлиева официально отстранили от должности в июле. Задержали его 28 апреля. Мавлиева обвинили в превышении должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).



Первоначально Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В мае Верховный суд Башкирии заменил арест на домашний. 3 июля мера пресечения вновь была смягчена: Мавлиеву назначили запрет определенных действий. Сообщалось, что ограничения будут действовать до 28 августа.

Галия Гарифуллина