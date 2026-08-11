Международная федерация каноэ снимет ограничения с россиян с 2027 года

С нового года атлеты смогут выступать в составе национальных команд

Фото: Реальное время

Международная федерация каноэ (Paddle Worldwide) объявила о поэтапном возвращении российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Как сообщила пресс-служба организации, действующая политика в отношении гребцов из двух стран сохранится до 31 декабря 2026 года.

— С 1 января 2027 года она перестанет действовать, и имеющие право на участие российские и белорусские спортсмены, а также персонал, обеспечивающий поддержку спортсменам, смогут выступать в составе национальных команд, — передает информацию ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что российские шахматисты не выступят на Олимпиаде в Самарканде из-за действующих санкционных ограничений. Причиной отказа стал запрет на участие сборной России в международных турнирах.

Вадим Вахрушев