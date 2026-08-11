В Татарстане могут упростить передачу в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия

Изменения затронут действующий с 2017 года порядок предоставления таких объектов физическим и юридическим лицам

Фото: Радиф Кашапов

В Татарстане хотят упростить передачу в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Из процедуры планируют убрать отдельные этапы согласования. Соответствующий проект постановления Кабмина республики находится на антикоррупционной экспертизе.

Изменения затронут действующий с 2017 года порядок предоставления таких объектов физическим и юридическим лицам в аренду, а также правила установления для них льготной арендной платы. В частности, из документов исключат формулировки о необходимости согласования на нескольких этапах процедуры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одновременно Татарстан приведет свои правила в соответствие с новым федеральным порядком. Вместо общей ссылки на решения правительства РФ в документе будет указано Постановление Правительства России от 21 февраля 2026 года №175, определяющее порядок отнесения объектов культурного наследия к находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Новые правила, если проект будет принят, вступят в силу 1 марта 2027 года. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу — она продлится до 18 августа.

Напомним, власти республики готовы передать инвесторам 41 объект культурного наследия, но они находятся в малых городах — Чистополе, Елабуге, Бугульме. Предполагаемая окупаемость — 7—8 лет, приватизация запланирована до конца 2030 года. В настоящее время за счет частного капитала функционируют 25 объектов культурного наследия в Казани, куда вложено больше 3 млрд рублей.

Галия Гарифуллина