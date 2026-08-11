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В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в связи со съемками сериала «Ландыши»

16:21, 11.08.2026

Движение и стоянку автомобилей хотят перекрыть в период 31 августа — 1 сентября и 2—5 сентября

В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в связи со съемками сериала «Ландыши»
Фото: Максим Платонов

В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в связи со съемками сериала «Ландыши». Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Движение и стоянку автомобилей хотят перекрыть с 09:00 31 августа до 01:00 1 сентября и с 09:00 2 сентября до 01:00 5 сентября при необходимости.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ограничения коснутся следующих улиц:

  • ул. Батурина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Миславского;
  • ул. Дзержинского, на участке от ул. Миславского до ул. Чернышевского;
  • ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;
  • парковки возле дома №9 по ул. Миславского;
  • переулка «Зилант»;
  • Кремлевской дамбы;
  • ул. Декабристов, на участке от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима;
  • ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Бондаренко до ул. Декабристов;
  • ул. Лево-Булачной;
  • ул. Право-Булачной;
  • ул. Татарстан, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной;
  • ул. Астрономической, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Кремлевской;
  • ул. Кремлевской, на участке от ул. Астрономической до пл. Первого Мая;
  • ул. Чернышевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;
  • ул. Профсоюзной, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
  • пл. Тысячелетия;
  • ул. Фатыха Карима, на участке от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри;
  • ул. Каюма Насыри;
  • Ивановского спуска;
  • ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина.

На этих участках планируют также запретить паковку и движение электросамокатов и велосипедов.

Первый сезон музыкального ромкома «Ландыши» вышел в 2024 году. По сюжету, лондонская миллионерша в бегах фиктивно выходит замуж за вологодского лейтенанта.

Напомним с 8:00 12 августа до 22:00 14 августа в Казани полностью будет закрыта проезжая часть в районе дома №24 по улице Даурской. Причина — прокладка теплотрассы.

Галия Гарифуллина

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