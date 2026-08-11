В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в связи со съемками сериала «Ландыши»

Движение и стоянку автомобилей хотят перекрыть в период 31 августа — 1 сентября и 2—5 сентября

Фото: Максим Платонов

В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в связи со съемками сериала «Ландыши». Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Движение и стоянку автомобилей хотят перекрыть с 09:00 31 августа до 01:00 1 сентября и с 09:00 2 сентября до 01:00 5 сентября при необходимости.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ограничения коснутся следующих улиц:

ул. Батурина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Миславского;

ул. Дзержинского, на участке от ул. Миславского до ул. Чернышевского;

ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;

парковки возле дома №9 по ул. Миславского;

переулка «Зилант»;

Кремлевской дамбы;

ул. Декабристов, на участке от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима;

ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Бондаренко до ул. Декабристов;

ул. Лево-Булачной;

ул. Право-Булачной;

ул. Татарстан, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной;

ул. Астрономической, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Кремлевской;

ул. Кремлевской, на участке от ул. Астрономической до пл. Первого Мая;

ул. Чернышевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

ул. Профсоюзной, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

пл. Тысячелетия;

ул. Фатыха Карима, на участке от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри;

ул. Каюма Насыри;

Ивановского спуска;

ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина.

На этих участках планируют также запретить паковку и движение электросамокатов и велосипедов.

Первый сезон музыкального ромкома «Ландыши» вышел в 2024 году. По сюжету, лондонская миллионерша в бегах фиктивно выходит замуж за вологодского лейтенанта.

Напомним с 8:00 12 августа до 22:00 14 августа в Казани полностью будет закрыта проезжая часть в районе дома №24 по улице Даурской. Причина — прокладка теплотрассы.

Галия Гарифуллина