В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в связи со съемками сериала «Ландыши»
Движение и стоянку автомобилей хотят перекрыть в период 31 августа — 1 сентября и 2—5 сентября
В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в связи со съемками сериала «Ландыши». Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
Движение и стоянку автомобилей хотят перекрыть с 09:00 31 августа до 01:00 1 сентября и с 09:00 2 сентября до 01:00 5 сентября при необходимости.
Ограничения коснутся следующих улиц:
- ул. Батурина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Миславского;
- ул. Дзержинского, на участке от ул. Миславского до ул. Чернышевского;
- ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского;
- парковки возле дома №9 по ул. Миславского;
- переулка «Зилант»;
- Кремлевской дамбы;
- ул. Декабристов, на участке от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима;
- ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Бондаренко до ул. Декабристов;
- ул. Лево-Булачной;
- ул. Право-Булачной;
- ул. Татарстан, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Право-Булачной;
- ул. Астрономической, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Кремлевской;
- ул. Кремлевской, на участке от ул. Астрономической до пл. Первого Мая;
- ул. Чернышевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;
- ул. Профсоюзной, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
- пл. Тысячелетия;
- ул. Фатыха Карима, на участке от ул. Габдуллы Тукая до ул. Каюма Насыри;
- ул. Каюма Насыри;
- Ивановского спуска;
- ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина.
На этих участках планируют также запретить паковку и движение электросамокатов и велосипедов.
Первый сезон музыкального ромкома «Ландыши» вышел в 2024 году. По сюжету, лондонская миллионерша в бегах фиктивно выходит замуж за вологодского лейтенанта.
Напомним с 8:00 12 августа до 22:00 14 августа в Казани полностью будет закрыта проезжая часть в районе дома №24 по улице Даурской. Причина — прокладка теплотрассы.
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