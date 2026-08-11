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Президентом Венгрии избрали экс-главу Верховного суда

21:59, 11.08.2026

По данным СМИ, Андраш Бака вступит в должность 19 августа

Президентом Венгрии избрали экс-главу Верховного суда
Фото: Ram Kozhiev на Unsplash

Государственное собрание Венгрии избрало новым президентом бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку, сообщила газета Nepszava.

В ходе тайного голосования поддержали кандидатуру 140 депутатов, против были шесть. По данным газеты, Андраш Бака вступит в должность 19 августа.

Прежний президент Венгрии Тамаш Шуйок в июле подписал 17-ю поправку к Конституции, которая прекращает его полномочия. Он заявил, что подписал документ, несмотря на несогласие с его содержанием. По словам Шуйока, Конституция не дает ему возможности оспорить одобренную парламентом поправку.

Галия Гарифуллина

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