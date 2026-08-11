Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов
Оно будет действовать до конца текущего года
Совет Всемирной федерации керлинга принял решение продлить запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Он будет действовать до конца текущего года, сообщается на сайте организации.
Такое решение приняли на заседании совета 10 августа.
Отмечается, что участие российских спортсменов в соревнованиях создало бы существенные проблемы для целостности соревнований. В связи с этим изменение текущей позиции было признано нецелесообразным.
Напомним, Евросоюз планирует сократить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций в случае допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).
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