Новак дал поручение гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов потребителям

Об этом он сказал на совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам, регионам и компаниям обеспечить бесперебойную доставку нефтепродуктов. Об этом он сказал на совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива.

— По окончании совещания Александр Новак дал поручения профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям, — сообщили в пресс-службе правительства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе совещания Минэнерго сообщило о текущей ситуации в сегменте нефтепродуктов и принимаемых мерах по обеспечению внутреннего рынка топливом. Для поддержания стабильной ситуации в России продлили действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря.

Напомним, 29 июля первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сказал, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем. «То есть мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем», — заявил он.



Галия Гарифуллина