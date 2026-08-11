В Казани будут судить автомобилиста из Марий Эл, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист

Водитель не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, в результате чего транспортные средства столкнулись

Фото: Динар Фатыхов

В Казани будут судить водителя из Марий Эл, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, 19 мая водитель ехал по Казани на Toyota Hilux. У дома на ул. Лиственной, осуществляя поворот, он не предоставил преимущество встречному транспорту и не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki. В результате произошло столкновение.

— От удара от транспортного средства отделилась деталь, которая была отброшена на следовавшие позади автомобили: еще одну Toyota Hilux и автомобиль KIA. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений 36-летний водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приволжский районный суд Казани.

Напомним, недавно в Татарстане предъявили обвинение водителю гидроцикла, который наехал на женщину на пирсе. Из-за полученной травмы пострадавшей ампутировали ногу.



Галия Гарифуллина