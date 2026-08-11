В Татарстане заключили более 2,4 тыс. договоров подряда с эскроу-счетами

Из них уже по 925 договорам строительство завершено

Фото: Мария Зверева

В Татарстане заключили более 2,4 тыс. договоров подряда с использованием эскроу. Об этом сообщил первый замначальника Инспекции государственного строительного надзора РТ Ильфарт Сафиуллин.

— В республике механизм счетов эскроу в частном домостроении набирает обороты. Сегодня в республике заключено более 2 430 договоров подряда с использованием счетов эскроу, строительство которых осуществляется 343 подрядчиками, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По 925 договорам строительство уже завершено, права собственности на граждан зарегистрированы.

Напомним, в июне сообщалось, что Татарстан оказался в лидерах среди регионов России по строительству ИЖС с эскроу. Суммарная площадь домов, построенных с использованием эскроу-счетов, по состоянию на июнь 2026 года составила 191 тыс. кв. м.



Галия Гарифуллина