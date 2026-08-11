ПСБ закрыл сделку по приобретению акций российского производителя «Атома»

Размер пакета акций — 16,98%, стоимость — порядка 9,9 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

ПСБ завершил сделку по приобретению пакета акций АО «Кама» — российского производителя электромобиля «Атом». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Размер пакета акций банка — 16,98%, стоимость — порядка 9,9 млрд рублей. Эти инвестиции банк рассматривает как стратегический вклад в развитие электромобильности в России. На базе проекта будут системно и долгосрочно развиваться технологии альтернативного транспорта как части стратегии технологического суверенитета.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в июле «Кама» начала передачу первых машин «Атом» покупателям, забронировавшим их на этапе предзаказов.

— В соответствии с текущим планом выдача «Атомов» будет проходить с 16 июля по 15 октября. После завершения выдачи машин предзаказчикам планируется передать клиентам еще не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года, — сообщили в пресс-службе компании.

Галия Гарифуллина