Новости

19:46 МСК Все новости
Новости раздела

Экс-глава Удмуртии стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс»

15:18, 11.08.2026

Бречалов ушел в отставку по собственному желанию в конце июля

Экс-глава Удмуртии стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс»
Фото: взято с официального сайта Воткинского района

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс», которая входит в железнодорожный холдинг «Вектор рейл». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК».

Бречалов ушел в отставку по собственному желанию в конце июля. Врио главы республики назначили Ольгу Абрамову.

«Вектор Рейл» — одна из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов. Ее акции перешли в госсобственность в августе прошлого года.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также