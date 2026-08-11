Экс-глава Удмуртии стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс»
Бречалов ушел в отставку по собственному желанию в конце июля
Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс», которая входит в железнодорожный холдинг «Вектор рейл». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Бречалов ушел в отставку по собственному желанию в конце июля. Врио главы республики назначили Ольгу Абрамову.
«Вектор Рейл» — одна из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов. Ее акции перешли в госсобственность в августе прошлого года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».