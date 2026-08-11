Казань вошла в топ-5 городов РФ по дороговизне аренды жилья

Число доступных объектов сократилось на 13,5%

Фото: Артем Дергунов

Аналитики «Домклик» подвели итоги летнего сезона на рынке аренды жилья в Казани. Согласно их данным, медианная стоимость съема однокомнатных квартир и студий площадью от 20 до 40 квадратных метров в августе составила 30 тыс. рублей в месяц. С апреля этот показатель не изменился.

— При этом количество квартир, доступных для аренды в Казани, сократилось на 13,5%. В целом по России предложение уменьшилось лишь на 1,3%, — сообщает «Домклик».



Казань продолжает входить в число городов с самой высокой стоимостью аренды. Такая же цена за жилье установилась в Калининграде. Дороже снимать квартиру только в Москве (60,2 тыс. рублей), Владивостоке (36,8 тыс.), Санкт-Петербурге (36,6 тыс.), Новосибирске (31 тыс.) и Екатеринбурге (30,2 тыс.).

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию около 2 млн 618 тыс. кв. м жилья, что составляет 83% от годового плана.

Вадим Вахрушев