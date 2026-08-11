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Пять татарстанских проектов победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды

15:40, 11.08.2026

Всего республика подала 12 проектов

Пять татарстанских проектов победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды
Фото: предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

Пять татарстанских проектов победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

В их числе:

  • благоустройство исторического центра Билярска;
  • реновация парка Нефтехимиков в Нижнекамске;
  • «Детский парк» в Бугульме;
  • благоустройство территории, окруженной улицами Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова, в Лениногорске;
  • развитие центральной части пгт Апастово.
Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Всего республика подала 12 проектов.

Конкурс проводит Минстрой России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Конкурсная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина определила 294 финалиста-победителя из 82 субъектов страны.

Напомним, на благоустройство пяти общественных пространств в Казани потратят 1,854 млрд рублей. Все проекты направлены на формирование единой сети комфортных и доступных общественных пространств, объединяющих старые и новые точки притяжения.

Галия Гарифуллина

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