Пять татарстанских проектов победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды

Всего республика подала 12 проектов

Пять татарстанских проектов победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

В их числе:

благоустройство исторического центра Билярска;

реновация парка Нефтехимиков в Нижнекамске;

«Детский парк» в Бугульме;

благоустройство территории, окруженной улицами Крупской, Ленинградской, Шашина и Кутузова, в Лениногорске;

развитие центральной части пгт Апастово.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Всего республика подала 12 проектов.

Конкурс проводит Минстрой России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Конкурсная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина определила 294 финалиста-победителя из 82 субъектов страны.

Напомним, на благоустройство пяти общественных пространств в Казани потратят 1,854 млрд рублей. Все проекты направлены на формирование единой сети комфортных и доступных общественных пространств, объединяющих старые и новые точки притяжения.

Галия Гарифуллина