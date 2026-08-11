Сборная Татарстана стала чемпионом Спартакиады народов России по хоккею на траве
Победу одержали и мужская, и женская команды республики
Сборная Татарстана стала чемпионом Спартакиады народов России по хоккею на траве. Победу одержали и мужская, и женская команды республики.
Среди мужских сборных второе место заняли спортсмены из Московской области, уступившие в финале по буллитам — 4:2. На третьем месте оказалась Свердловская область.
Что касается женских команд, серебро завоевала Ростовская область, бронзу — Москва.
Напомним, Спартакиада народов России стартовала 1 августа. Казань стала одной из ключевых площадок, где прошли старты по 11 видам спорта, это ровно четверть от общего количества.
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