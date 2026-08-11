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Сборная Татарстана стала чемпионом Спартакиады народов России по хоккею на траве

21:45, 11.08.2026

Победу одержали и мужская, и женская команды республики

Сборная Татарстана стала чемпионом Спартакиады народов России по хоккею на траве
Фото: Динар Фатыхов

Сборная Татарстана стала чемпионом Спартакиады народов России по хоккею на траве. Победу одержали и мужская, и женская команды республики.

Среди мужских сборных второе место заняли спортсмены из Московской области, уступившие в финале по буллитам — 4:2. На третьем месте оказалась Свердловская область.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается женских команд, серебро завоевала Ростовская область, бронзу — Москва.

Напомним, Спартакиада народов России стартовала 1 августа. Казань стала одной из ключевых площадок, где прошли старты по 11 видам спорта, это ровно четверть от общего количества.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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