«Черный зеро»: как игорный бизнес России пережил первую десятилетку запрета

10 лет назад в стране запретили казино, оставив лишь «заповедники»

Накануне минуло ровно 10 лет с момента запрета азартных игр на территории России, за исключением четырех регионов. С 1 июля 2009 года деятельность игорного бизнеса, согласно закону, регулируется государством. О том, что произошло за эту десятилетку, о проекте «татарского Лас-Вегаса» и жизни игорных «заповедников» — в обзоре «Реального времени».

Как все начиналось

Работу казино и игровых залов, за исключением специальных зон, запретили в России ровно 10 лет назад. Соответствующий закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» был принят еще в декабре 2006 года. Однако начал действовать лишь 1 июля 2009 года. В регионах не стали дожидаться ввода нового закона, и ко «дню X» многие закрыли игорные заведения.

Изначально предполагалось, что в стране будут действовать лишь четыре игорные зоны: на территории Алтайского («Сибирская монета») и Приморского краев («Приморье»), в Калининградской области («Янтарная»), на границе Краснодарского края и Ростовской области («Азов-Сити»). Затем в список добавили Крым, а кубанскую зону перенесли поближе к Сочи.

При этом вне игровых зон допускалась работа букмекерских контор и тотализаторов. Но организация азартных игр «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» (в первую очередь это касается Интернета) запрещалась. Под запрет не попали лотереи и биржи.

10 лет назад в России запретили работу казино и игровых залов, за исключением специальных зон. Фото reporter63.ru

Согласно закону, чистые активы юрлица в игорной зоне должны быть не менее 600 млн рублей — для организаторов азартных игр в залах игровых автоматов и казино, и не менее 100 млн рублей — в букмекерских конторах и тотализаторах. Технологически заложенный средний выигрыш игрового автомата должен быть не ниже 90%. Количество игровых автоматов в зале не может быть меньше 50 на площади не менее 100 квадратных метров. В казино должно быть установлено не меньше 10 игровых столов на площади не менее 800 «квадратов».

Предполагалось, что игорные зоны станут центром притяжения инвесторов и туристов.

Четыре «русских Лас-Вегаса»

Первой игровой зоной стал «Азов-Сити» — на побережье Таганрогского залива Азовского моря. В 50 километрах от этого «кубанского Лас-Вегаса» находится курортный город Ейск. Именно там начал возводить свои объекты казанский бизнесмен, гендиректор «Роял тайм групп» Рашид Таймасов. Там, собственно, в 2010 году и заработало первое казино «Оракул» (принадлежало «Роял тайму»). Другим резидентом стало ЗАО «Шамбала».

Причем первоначально игорная зона строилась на границе Ростовской области и Краснодарского края, однако позже ростовскую часть ликвидировали. Затем федеральные власти приняли новые поправки в закон, согласно которым игорная зона может располагаться только на территории олимпийских объектов. 31 декабря прошлого года по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «Азов-Сити» прекратил свое существование. Вместо него теперь в Краснодарском крае функционирует «Красная Поляна» в Сочи с тремя игровыми заведениями.

31 декабря прошлого года «Азов-Сити» прекратил свое существование. Вместо него теперь в Краснодарском крае функционирует «Красная Поляна» в Сочи. Фото timelottery.ru

«Сибирская монета» находится в 288 км от Барнаула, на границе с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Площадь — 2,3 тыс. га. В 2014 году здесь открылся гостинично-развлекательный комплекс Altai Palace (строила кемеровская компания «Алти»), в котором расположили казино с 15 игровыми столами и 20 автоматами. В прошлом году здесь открылся концертно-развлекательный комплекс на 300 мест.

К слову, в «Сибирской монете» пыталась прописаться упомянутая татарстанская компания «Роял тайм групп». Резидент в 2014 году заявился с проектом казино за 1 миллиард рублей, но строительство так и не началось. В итоге правительство Алтайского края расторгло соглашение со структурой Таймасова.

«Приморье» считается самым успешным на сегодняшний день проектом из четырех, поскольку показал наибольшую чистую прибыль оператора (1,3 млрд рублей в год). Находится на побережье Уссурийского залива, в 50 км от Владивостока. 16 отелей с казино, яхт-клуб, причал, горнолыжная база, торговый центр, пляжи и другие объекты должны быть достроены к 2022 году (в три этапа). Осенью 2015 года в игровой зоне открылся первый комплекс с казино Tigrede de Cristal. В 2018 году после объединения курорта «Приморье» и гостиничного комплекса «Теплое море» появился туристский кластер «Приморье».

Главными инвесторами проекта значатся российские компании «Джи 1 Интертейнмент», Melco International Development Limited, «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и предприятие из Камбоджи Naga Corp Ltd. Одним из инвесторов значилось ООО «Роял тайм Приморье», входящее в структуру упомянутого «Роял тайм групп». Однако фирма не смогла вовремя построить курорт «Феникс» с казино, рестораном, VIP-залами и концертной сценой, и договор с компанией был расторгнут. В 2018 году «Шамбала», бывший резидент «Азов-Сити», стал еще одним инвестором «Приморья».

Ключевыми инвесторами прибалтийского Лас-Вегаса являются компании «Невеленд» и «Юни менеджмент» (последняя зарегистрирована в Казани Рашидом Таймасовым). Фото bettingbusiness.ru

Зона «Янтарная» расположена на берегу Балтийского моря в 50 км от Калининграда на территории Зеленоградского района. В 2016 году здесь открылся зал игровых автоматов Magic Crystal (на 150 аппаратов). В 2017 году заработало первое казино Sobranie (14 игровых столов и 350 автоматов). Правительство Калининградской области намерено включить игорную зону в большой проект «Новый город» с гостиницами, санаториями, аквапарками, спа-комплексами.

Ключевые инвесторы прибалтийского Лас-Вегаса — компании «Невеленд» и «Юни менеджмент» (последняя зарегистрирована в Казани Таймасовым). В 2014 году ГК СТК, «дочка» «Роял тайм групп», стала первым резидентом игорной зоны. Но через два года компания вышла из инвестпроектов.

Крымская игорная зона будет расположена в поселке Кацивели (Южный берег полуострова). Однако по первоначальному плану ее должны были открыть близ Ялты у знаменитого замка «Ласточкино гнездо», но правительство Крыма отказалось от этой идеи. Объект должен заработать в конце 2019 года. Имя оператора не раскрывают — дабы уберечь компанию от западных санкций. По словам главы РК Сергея Аксенова, инвестор готов вложить 8 млрд рублей.

В зоне «Янтарная» в 2017 году заработало первое казино Sobranie. Фото newsofgambling.com

Вне игры

Свято место пусто не бывает. Если в других городах игорные заведения официально закрылись, то вместо них появились «интернет-клубы», «лотерейные», онлайн-казино, букмекерские конторы — как легальные, так и нелегальные. Да и некоторые владельцы игорных клубов увели свои заведения в подполье. В СМИ периодически появляются сообщения о том, как оперативники накрывают тот или иной клуб. Порой таким «подпольщикам» помогают и правоохранители. Как сообщало «Реальное время», в марте задержали бывшего начальника УМВД России по Ижевску Александра Никитина, которого обвиняли «в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171» (пособничество в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны), а также ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Также наша интернет-газете рассказывала о деле челнинского айтишника, которого подозревали в создании онлайн-казино Azino777.

К слову, свой Лас-Вегас хотели построить и в Татарстане — в поселке Камские Поляны, в котором должны были возвести АЭС. В 2006 году в республике приняли закон «О размещении игорных заведений». И в 200 км от Казани начали открываться казино (всего их насчитывалось 16), стала развиваться кое-какая инфраструктура, пока не приняли федеральный закон. В 2009 году Камские Поляны вошли в список моногородов России, получили 1,7 млрд рублей на строительство индустриального парка, медцентра. Несмотря на все усилия, в поселке сохраняется самый высокий в Татарстане уровень безработицы.

Свой Лас-Вегас хотели построить и в Татарстане — в поселке Камские Поляны, где должны были возвести АЭС. Фото vk.com

Что касается упомянутой «Роял тайм групп», теперь компания признана банкротом. Холдингу Рашида Таймасова предъявили требования более чем на миллиард рублей. «Роял тайм групп» является одним из наиболее заметных фигурантов в деле о банкротстве «Татфондбанка» и связанных с ним компаний. О крахе «игорного короля» из Казани «Реальное время» писало подробно.

