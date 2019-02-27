«Роял Тайм Групп» признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана принял решение признать ООО «Роял Тайм Групп» банкротом, сообщается в картотеке дела.

В материалах указано, что необходимо признать должника банкротом и открыть конкурсное производство.

Напомним, 25 января в Арбитражный суд РТ поступило исковое заявление о признании ООО «Роял Тайм Групп» банкротом, сообщается на официальном портале арбитража РТ. Истцом по делу, как и ответчиком, выступает ООО «Роял Тайм Групп». Сумма исковых требований — 1,5 млрд рублей. Судьей по делу назначен Мансур Камалетдинов.

В начале января 2019 года в Арбитражном суде РТ состоялось первое заседание по иску ООО «Роял Тайм Групп» к ПАО «ИнтехБанк» и создателю «игорного подразделения» бизнес-империи «Сувар-Казань», а ныне банкроту Рашиду Таймасову о признании недействительным договора поручительства, заключенного в 2012 году.