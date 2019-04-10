К «Роял Тайм Групп» предъявили требования более чем на миллиард рублей

К ООО «Роял Тайм Групп» предъявили требования более чем на миллиард рублей. Это следует из сообщений на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Так, ООО «Золотая Орда» предъявило требования на 693 млн рублей, ООО «Золотая Орда» — 336,5 млн рублей.

Ранее ПАО «Ак Барс Банк» предъявило требования к Рашиду Таймасову и «Роял Тайм Групп» на общую сумму 755,6 млн рублей.