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Экономика

К «Роял Тайм Групп» предъявили требования более чем на миллиард рублей

11:51, 10.04.2019
К «Роял Тайм Групп» предъявили требования более чем на миллиард рублей
Фото: royaltimegroup.ru

К ООО «Роял Тайм Групп» предъявили требования более чем на миллиард рублей. Это следует из сообщений на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Так, ООО «Золотая Орда» предъявило требования на 693 млн рублей, ООО «Золотая Орда» — 336,5 млн рублей.

Ранее ПАО «Ак Барс Банк» предъявило требования к Рашиду Таймасову и «Роял Тайм Групп» на общую сумму 755,6 млн рублей.

Экономика Татарстан
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