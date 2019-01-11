Полицейские накрыли подпольное казино в Самаре — видео

Следком возбудил уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр в Самаре.

Подпольный игорный клуб полицейские обнаружили в помещении одного из административных зданий на улице Елизарова в Кировском районе города. Сотрудники правопорядка устроили рейд, обнаружив деньги и компьютерное оборудование.

По версии полиции, предполагаемым организатором казино является безработная 26-летняя местная жительница. Девушка была задержана, сообщили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Татарстане под видом продажи бинарных опционов мужчины устроили казино.