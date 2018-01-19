Им бы абонентскую взять и отменить: обязательный платеж в детсадах Татарстана могут ликвидировать
Правда, не полностью и не для всех
Систему, при которой родители детсадовцев Татарстана платят, даже если дети не ходят в садик, пересмотрят — такое поручение дал Рустам Минниханов Минобразования РТ. Сейчас экспертная группа из чиновников, руководителей учреждений образования и родителей работает над вопросом отмены абонентской платы. По словам первого замминистра образования РТ Ильсура Хадиуллина, скорее всего, уже в этом году «абонентку» отменят, правда, не полностью. Подробности — в материале «Реального времени».
Три варианта сокращения абонентской платы
Абонентскую плату в детсадах могут отменить уже в этом году — радостную для родителей новость преподнес недавно назначенный первым замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его словам, министерство получило поручение от Рустама Минниханова пересмотреть механизм взимания платы за присмотр и уход.
— Мы создали рабочую группу в министерстве и на муниципальном уровне обсуждаем, вносим свои предложения. У нас есть три варианта [перерасчета], когда ребенок отсутствует по болезни, — прокомментировал изменения Хадиуллин.
Подробности замминистра озвучивать отказался, но стало ясно, что о полной отмене абонентской платы речь все-таки не идет. Предлагается снижать ее на определенную величину в те дни, когда ребенок отсутствует по болезни. «Скидка» будет зависеть от числа пропущенных дней — более 10, 14 или 21 дня. Чем дольше болеет ребенок, тем меньше родители будут платить. Совсем отказаться от абонентской платы, по словам Ильсура Хадиуллина, невозможно, так как это приведет к повышению платы за детсад.
— Иногда дети месяцами не посещают детский сад, но место сохраняется, персонал приходит на работу. В любом случае абонентская плата будет сохранена. Может быть, в каких-то субъектах РФ родительская плата меньше, но там льгот нет и компенсаций, как у нас, — говорит Хадиуллин.
По словам замминистра, «абонентку» могут уменьшить уже в этом году.
Дорогой детсад компенсируют льготами
Сейчас плату за детсад в Татарстане нельзя назвать справедливой — родителям приходится платить, даже если ребенок в садик не ходит. Причем перерасчет не делается даже по уважительной причине, например по болезни. Компенсировать эти расходы, считают чиновники Татарстана, должны льготы. Есть федеральная, которая зависит от количества детей в семье и составляет 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего, и республиканская. Последняя зависит от уровня дохода, претендовать на нее могут семьи, в которых приходится менее 20 тыс. рублей дохода на человека. Нюанс в том, что компенсация рассчитывается от «средней платы» за детсад, которая устанавливается кабмином РТ и величина которой далека от реальной. С 2018 года она составляет 1572 рубля для детсада с режимом работы 10,5 часа.
Размер компенсации части родительской платы на ребенка от 3 до 7 лет, посещающего общеразвивающую группу с 10,5-часовым пребыванием
|Категория
|Сумма
|
Первый ребенок в семье
314,4 руб.
|
Второй ребенок в семье
786 руб.
|
Третий и последующий ребенок в семье (оплачивают 50% от установленного размера родплаты)
549,5 руб.
Реальная же плата за детсад в Татарстане с 1 января 2018 года составляет 3118 рублей за детсад с 10,5 часа работы. Если ребенок посещает логопедическую группу, то родителям придется платить 4481 рубль в месяц. За 12-часовую группу, так называемую дежурную, с нового года придется платить 3418 и 4858 соответственно.
Размер дополнительной компенсации на ребенка от 3 до 7 лет, посещающего общеразвивающую группу с 10,5-часовым пребыванием
|
Доход на одного члена семьи
до 10 тыс. руб.
|
Доход на одного члена семьи
от 10 до 15 тыс. руб.
Доход на одного члена семьи
от 15 до 20 тыс. руб.
|
Первый ребенок в семье
|
932,4 руб.
|
620,7 руб.
309 руб.
|
Второй ребенок в семье
|
1 146,5 руб.
|
990,6 руб.
678,9 руб.
|
Третий ребенок в семье (оплачивают 50% от установленного размера родплаты)
|
650,9 руб.
|
448,26 руб.
183,23 руб.
Рост платы составил 4%, это не так много по сравнению с предыдущими годами, напомнил замминистра. В 2017-м плата выросла на 8%, а в 2013-м, к примеру, — на 14%.
В Татарстане едва ли не самая высокая плата за детский сад в ПФО. К примеру, в Нижнем Новгороде в месяц родители платят 2868 рублей, в Уфе — 2700, в Оренбурге — 1271. В Ульяновске плата за день составляет 120 рублей, в Кирове — 119 рублей, в Самаре — 150 рублей. Выше, чем в Татарстане, оплата детсада только в Саратове — 3500 рублей в месяц.
Чиновники скорректировали показания, убрав коммуналку из родительской платы
Рост родительской платы чиновники объясняют ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе это рост цен на продукты питания, товары хозяйственно-бытового назначения, рост заработной платы обслуживающего персонала детских садов.
На возражения о том, что по закону оплата труда сотрудников образовательного учреждения возлагается на государство, чиновники отвечают, что речь идет только о педагогических работниках.
— Согласно п.2 ст. 65 ФЗ «Об образовании», за присмотр и уход образовательные организации вправе устанавливать плату. В размер родительской платы входит оплата труда обслуживающего персонала — не педагогического, на который в виде субвенции выделяются деньги из бюджета республики, — объясняет Хадиуллин.
Ранее введение абонентской платы республиканские чиновники объясняли тем, что за коммунальные услуги детсаду также приходится платить — независимо от того, посещает ребенок учреждение или нет. После того, как родители указали на нестыковки — в частности, на то, что коммунальные услуги в учреждениях образования должны оплачиваться из местного бюджета (иначе и в школах также пришлось бы вводить абонентскую плату), чиновники скорректировали объяснения.
«Абонентку» снизили после проверок из Москвы?
Несправедливую систему оплаты за детсад родители пытались оспорить с 2013 года, когда она была введена, в том числе через суды. Летом прошлого года депутат от КПРФ Артем Прокофьев предложил делать перерасчет хотя бы за пропуски по уважительной причине — из-за болезни ребенка или отпуска родителей, но Госсовет отклонил законопроект. «Многие не ходят, так пусть хотя бы платят!» — заявила тогда депутат Татьяна Воропаева.
Кстати, абонентская плата в детсадах Татарстана — уникальное явление. В других регионах России следуют рекомендации Минобрнауки РФ и платят за фактическое посещение детсада.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/society/education/87115-v-tatarstane-mogut-otmenit-abonplatu-v-detsadah
А что, устранение абонентки - это справедливо? Допустим, по болезни этот вопрос еще можно рассматривать, и то, если болезнь продолжительная, возиться что ли, если ребенка день-два или даже неделю не было?! А сколько в садиках мам, которые не захотели, проспали - ребенка не повели. или они просто по полгода ленятся и в садик не ходят. место пустует, какие-то работающие родители без поддержки бабушек-дедушек в итоге этого места ждут.