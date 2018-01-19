Им бы абонентскую взять и отменить: обязательный платеж в детсадах Татарстана могут ликвидировать

Правда, не полностью и не для всех

Фото: Максим Платонов

Систему, при которой родители детсадовцев Татарстана платят, даже если дети не ходят в садик, пересмотрят — такое поручение дал Рустам Минниханов Минобразования РТ. Сейчас экспертная группа из чиновников, руководителей учреждений образования и родителей работает над вопросом отмены абонентской платы. По словам первого замминистра образования РТ Ильсура Хадиуллина, скорее всего, уже в этом году «абонентку» отменят, правда, не полностью. Подробности — в материале «Реального времени».

Три варианта сокращения абонентской платы

Абонентскую плату в детсадах могут отменить уже в этом году — радостную для родителей новость преподнес недавно назначенный первым замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его словам, министерство получило поручение от Рустама Минниханова пересмотреть механизм взимания платы за присмотр и уход.

— Мы создали рабочую группу в министерстве и на муниципальном уровне обсуждаем, вносим свои предложения. У нас есть три варианта [перерасчета], когда ребенок отсутствует по болезни, — прокомментировал изменения Хадиуллин.

Подробности замминистра озвучивать отказался, но стало ясно, что о полной отмене абонентской платы речь все-таки не идет. Предлагается снижать ее на определенную величину в те дни, когда ребенок отсутствует по болезни. «Скидка» будет зависеть от числа пропущенных дней — более 10, 14 или 21 дня. Чем дольше болеет ребенок, тем меньше родители будут платить. Совсем отказаться от абонентской платы, по словам Ильсура Хадиуллина, невозможно, так как это приведет к повышению платы за детсад.

Министерство получило поручение от Рустама Минниханова пересмотреть механизм взимания платы, сообщил Ильсур Хадиуллин. Фото Романа Хасаева



— Иногда дети месяцами не посещают детский сад, но место сохраняется, персонал приходит на работу. В любом случае абонентская плата будет сохранена. Может быть, в каких-то субъектах РФ родительская плата меньше, но там льгот нет и компенсаций, как у нас, — говорит Хадиуллин.

По словам замминистра, «абонентку» могут уменьшить уже в этом году.

Дорогой детсад компенсируют льготами

Сейчас плату за детсад в Татарстане нельзя назвать справедливой — родителям приходится платить, даже если ребенок в садик не ходит. Причем перерасчет не делается даже по уважительной причине, например по болезни. Компенсировать эти расходы, считают чиновники Татарстана, должны льготы. Есть федеральная, которая зависит от количества детей в семье и составляет 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего, и республиканская. Последняя зависит от уровня дохода, претендовать на нее могут семьи, в которых приходится менее 20 тыс. рублей дохода на человека. Нюанс в том, что компенсация рассчитывается от «средней платы» за детсад, которая устанавливается кабмином РТ и величина которой далека от реальной. С 2018 года она составляет 1572 рубля для детсада с режимом работы 10,5 часа.

Размер компенсации части родительской платы на ребенка от 3 до 7 лет, посещающего общеразвивающую группу с 10,5-часовым пребыванием

Категория Сумма Первый ребенок в семье 314,4 руб. Второй ребенок в семье 786 руб. Третий и последующий ребенок в семье (оплачивают 50% от установленного размера родплаты) 549,5 руб.

Реальная же плата за детсад в Татарстане с 1 января 2018 года составляет 3118 рублей за детсад с 10,5 часа работы. Если ребенок посещает логопедическую группу, то родителям придется платить 4481 рубль в месяц. За 12-часовую группу, так называемую дежурную, с нового года придется платить 3418 и 4858 соответственно.

Размер дополнительной компенсации на ребенка от 3 до 7 лет, посещающего общеразвивающую группу с 10,5-часовым пребыванием

Доход на одного члена семьи до 10 тыс. руб. Доход на одного члена семьи от 10 до 15 тыс. руб. Доход на одного члена семьи от 15 до 20 тыс. руб. Первый ребенок в семье 932,4 руб. 620,7 руб. 309 руб. Второй ребенок в семье 1 146,5 руб. 990,6 руб. 678,9 руб. Третий ребенок в семье (оплачивают 50% от установленного размера родплаты) 650,9 руб. 448,26 руб. 183,23 руб.

Рост платы составил 4%, это не так много по сравнению с предыдущими годами, напомнил замминистра. В 2017-м плата выросла на 8%, а в 2013-м, к примеру, — на 14%.

В Татарстане едва ли не самая высокая плата за детский сад в ПФО. К примеру, в Нижнем Новгороде в месяц родители платят 2868 рублей, в Уфе — 2700, в Оренбурге — 1271. В Ульяновске плата за день составляет 120 рублей, в Кирове — 119 рублей, в Самаре — 150 рублей. Выше, чем в Татарстане, оплата детсада только в Саратове — 3500 рублей в месяц.

Чиновники скорректировали показания, убрав коммуналку из родительской платы

Рост родительской платы чиновники объясняют ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе это рост цен на продукты питания, товары хозяйственно-бытового назначения, рост заработной платы обслуживающего персонала детских садов.

На возражения о том, что по закону оплата труда сотрудников образовательного учреждения возлагается на государство, чиновники отвечают, что речь идет только о педагогических работниках.

— Согласно п.2 ст. 65 ФЗ «Об образовании», за присмотр и уход образовательные организации вправе устанавливать плату. В размер родительской платы входит оплата труда обслуживающего персонала — не педагогического, на который в виде субвенции выделяются деньги из бюджета республики, — объясняет Хадиуллин.

В размер родительской платы входит оплата труда обслуживающего персонала, объясняют в министерстве. Фото ds-antoshka.ru



Ранее введение абонентской платы республиканские чиновники объясняли тем, что за коммунальные услуги детсаду также приходится платить — независимо от того, посещает ребенок учреждение или нет. После того, как родители указали на нестыковки — в частности, на то, что коммунальные услуги в учреждениях образования должны оплачиваться из местного бюджета (иначе и в школах также пришлось бы вводить абонентскую плату), чиновники скорректировали объяснения.

«Абонентку» снизили после проверок из Москвы?

Несправедливую систему оплаты за детсад родители пытались оспорить с 2013 года, когда она была введена, в том числе через суды. Летом прошлого года депутат от КПРФ Артем Прокофьев предложил делать перерасчет хотя бы за пропуски по уважительной причине — из-за болезни ребенка или отпуска родителей, но Госсовет отклонил законопроект. «Многие не ходят, так пусть хотя бы платят!» — заявила тогда депутат Татьяна Воропаева.









«Многие не ходят, так пусть хотя бы платят!» — считает Татьяна Воропаева. Фотоtatarstan.er.ru

Кстати, абонентская плата в детсадах Татарстана — уникальное явление. В других регионах России следуют рекомендации Минобрнауки РФ и платят за фактическое посещение детсада.

