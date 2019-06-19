Фонд дольщиков профинансирует «разморозку» долгостроев премиями страховщиков

В регионах надеются на многомиллиардные суммы, в частности в Татарстане от федералов ждут 7,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Законопроект о передаче страховых премий гражданской ответственности застройщиков Фонду защиты прав дольщиков одобрили во втором чтении. Эксперты считают инициативу логичной, но недоумевают, кто из страховщиков сегодня способен вернуть прилично собранные суммы? Большинство страховых компаний — «однодневки» и уже разорились, а некоторые крупные игроки смогли избежать больших выплат. Тем не менее в регионах надеются получить многомиллиардные суммы, и только в Татарстане рассчитывают на 7,5 млрд. Деньги могут пойти по линии региональных фондов поддержки дольщиков. Подробности — в материале «Реального времени».

Страховщикам дадут месяц на передачу денег Фонду защиты прав дольщиков

Премии страховщиков гражданской ответственности застройщиков в скором времени могут передать в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям уже рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении соответствующий законопроект.

Авторы документа предлагают несколько новаций. Во-первых, все договоры страхования взаимной ответственности застройщика, а также договоры поручительства банков прекращают действовать со дня вступления закона в силу. Исключением являются договоры страхования, по которым на день вступления закона наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате страхового возмещения или вступило в силу решение суда об исполнении обязательств по договору страхования.

Во-вторых, у страховщиков отнимут не все полученные от застройщиков средства, а только часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Остальные деньги нужно будет перечислить в Фонд защиты дольщиков. На эти цели страховщикам отведут 30 дней.

По данным информированных источников, на завершение долгостроев в Татарстане требуется не менее 8,5 млрд рублей, из них 7,5 млрд республика надеется получить от федералов. В региональном Фонде поддержки дольщиков сумму не называют, но подтвердили подачу заявки.

— Республика направила в «Дом.РФ» несколько писем. Результат пока неизвестен. Я общался с другими регионами — многие также подали заявки. Законопроект, который приняли накануне в Госдуме, касается создания фондов в субъектах. Финансирование может идти через них. Будет два варианта достройки: либо заходит фонд федеральный, либо фонд субъекта, — прокомментировал «Реальному времени» исполнительный директор ФПД РТ Иван Новиков.

«Передача полномочий и средств в Фонд выглядит логично»



Эксперты полагают, что передача страховых премий в Фонд защиты прав дольщиков — верное решение.

— Очевидно, что система страхования в этой сфере не работала в полной мере. Передача этих полномочий и средств в Фонд выглядит логично. Именно он занимается сегодня достройкой проблемных объектов и будет это делать в ближайшие годы, — говорит заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков.

Исполнительный директор НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова отмечает, что возможностей достроить проблемные дома у регионов не так много и что если Фонд защиты прав дольщиков будет выделять дополнительные средства, проблема обманутых дольщиков решится быстрее.

— На сегодняшний день этот Фонд будет формироваться при государственном агентстве «ДОМ-РФ». Как это будет работать с точки зрения поддержки пострадавших дольщиков, пока непонятно. Но на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что региональный и муниципальный бюджеты не обладают возможностями по финансированию достройки проблемных домов, — говорит эксперт.

— Если будет разработан механизм, по которому эти деньги будут целевым образом направляться на достройку проблемных объектов, это действительно позволит решить проблему обманутых дольщиков, — считает Бодрова.

Добавим, что, согласно данным на сайте «ДОМ.РФ», на сегодняшний день на счет компенсационного фонда поступило порядка 25 млрд рублей. Также указано, что, например, в Нижегородской области ЖК «Новинки Smart City» передан застройщику Фонда защиты прав дольщиков. Кроме того, Фонд должен помочь достроить проблемные объекты в Республике Калмыкия. Отметим, что на помощь федерального центра рассчитывает и Татарстан — ранее в «ДОМ.РФ» была подана заявка на финансирование проблемных домов «ФОНа» в жилых комплексах «МЧС» и «Молодежный». На сегодняшний день Татарстан ждет решения «Дом.РФ».



«Нормальные страховщики в этом не участвовали»

Участники рынка, опрошенные «Реальным временем», единогласно заявляют, что существовавшая на протяжении нескольких лет схема страхования рисков застройщиков была неэффективна. Напомним, ранее застройщики могли обращаться в страховые компании, список которых утверждал Центробанк, либо получать поручительство банков. С осени 2017 года появилась возможность отчислять страховые средства в госструктуру — Фонд защиты прав дольщиков, и многие застройщики стали работать с Фондом.

— Чтобы понять, работало или не работало страхование рисков застройщиков, надо увидеть случай, когда какой-то застройщик стал банкротом и страховая компания достроила объект. Я ни разу не слышал о таком случае. Но если деньги действительно переведут в Фонд и за счет них будут достраивать проблемные дома, считаю, что это правильная инициатива, — говорит директор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков.

Несмотря на то что список страховщиков, которым Центробанк разрешал работать с застройщиками, включал более десятка компаний, на деле крупные игроки не желали брать на себя риски застройщиков. А те страховщики, которые занимались этой деятельностью, прекрасно понимали, что взносов, собранных с девелоперов, не хватит, чтобы покрыть убытки в случае их банкротства.

— Нормальные страховщики в этом участвовать не стали. Учитывая, сколько застройщиков у нас ежегодно покидают рынок, страховщикам нужно выплачивать не 1—1,5 процента от стоимости квартиры, а 10—15 процентов. Естественно, в этом случае поднимутся цены на жилье и на все остальное. Этим [видом страхования] занимались недобросовестные люди, которые понимали, что соберут деньги и на этом все закончится. Одного процента, полученного от застройщика, просто не хватит, чтобы покрыть риски, — отмечает вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров.

С этой точки зрения он считает правильным введение эскроу-счетов, которые помогут снизить риски дольщиков.



Депутаты рассчитывают на «Респект»?

В то же время, некоторые эксперты полагают, что перевод премий страховщиков в Фонд защиты дольщиков — инициатива, может, и правильная, но законодатели спохватились слишком поздно. Дело в том, что большинство страховщиков, собравших деньги с девелоперов, уже давно обанкротились. В связи с этим высказывается предположение, что мера направлена скорее на то, чтобы сохранить хотя бы часть премий. В частности, речь идет о деньгах, которые получал «Респект» — эта компания почти до последнего продолжала страховать девелоперов.

— Раньше мы тоже работали со страховыми компаниями, сейчас с Фондом. Все компании, которые нас страховали, больше не существуют. Я не слышал ни об одном случае, чтобы страховая компания достраивала проблемный дом. Страховые компании не справились со своей ролью. Я не знаю, откуда возьмут деньги для перевода в Фонд защиты дольщиков. Разве что у «Респекта», который снимал последние сливки, потому что остальных компаний уже просто нет — они обанкротились, — полагает генеральный директор «Жилищной инвестиционной компании Казани» Эмиль Хуснутдинов.

Напомним, возможности страховать риски застройщиков СК «Респект» лишилась в декабре прошлого года. Тогда же в отношении гендиректора СК «Респект» Александра Артамонова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями») из-за нежелания страховой компании выплачивать компенсации дольщикам. Отметим, что в «Респекте» некоторые свои объекты страховали и татарстанские девелоперы — «#Суварстроит», «Арт строй» и другие.

«Респект» просит «уравниловки»

К слову, сам Александр Артамонов не согласен с инициативой законодателей, а точнее, с тем, что премии застройщиков придется отдавать только его компании. В сообщении Артамонова, полученном «Реальным временем», отмечается, что большая часть страховщиков, работавших с девелоперами, давно вышла из игры.

Александр Артамонов не согласен с инициативой законодателей, а точнее, с тем, что премии застройщиков, придется отдавать только его компании. Фото fingazeta.ru

«Заявление о том, что страховщики собрали свыше 57 млрд рублей, а выплатили дольщикам обанкротившихся застройщиков всего 2 млрд рублей, вызывает как минимум улыбку. Хотя бы потому, что большую часть страховщиков, собравших данные средства, Банк России вывел с рынка еще в 2015—2016 годах, тем самым оставив на рынке компании, которые могли добросовестно выполнять свои обязанности. Таким образом, на вопрос, где находится значительная часть из указанных 57 млрд рублей, ответ должен дать сам Банк России и его временные администрации», — говорится в сообщении от господина Артамонова.

Бывший гендиректор «Респекта» указывает на то, что портфель проблемных объектов «Респекта» не превышает 6—7 млрд рублей и что эти деньги есть в резервах компании. Правда, о конкретных случаях возмещения убытков или достраивания проблемных объектов Артамонов не говорит. Для сравнения он приводит компанию «Проминстрах», портфель обанкротившихся застройщиков которого, по словам Артамонова, превышает 100 млрд рублей.

Страховщик просит у законодателей передать в Фонд защиты прав дольщиков ответственности по всем объектам, в том числе и по тем, по которым наступил страховой случай, а также «распространить действие закона также на страховые компании, недавно покинувшие рынок страхования ГОЗ.