Минфин РФ разрабатывает требования к поставщикам анализа криптоопераций

От этих критериев будет зависеть надежность функционирования системы

Министерство финансов РФ совместно с Банком России и Росфинмониторингом разрабатывает требования к поставщикам цифрового анализа криптовалютных транзакций. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на ХХІІI Международном банковском форуме.

— В настоящее время мы работаем вместе с Центробанком и, условно, с Росфинмониторингом, а также с участниками рынка, чтобы подготовить требования к поставщикам услуг цифрового анализа. Это вопрос, с одной стороны, может показаться формальным, но с другой — он имеет большое значение. Как эти требования будут сформулированы, от этого зависит надежность функционирования системы, а также их соответствие практическим аспектам реализации, — отметил Яковлев.

Он также подчеркнул ключевые условия для формируемых требований: компании должны принадлежать к российской юрисдикции и иметь необходимую сертификацию программного обеспечения. Дискуссию относительно определения уполномоченного органа в Минфине планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее Минфин России внес в правительство бюджетный пакет.

Никита Егоров