Татарстан получит 560 млн рублей на проекты промышленных и бизнес-парков

Общая сумма проектов — 1,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Четыре проекта из Татарстана прошли федеральный отбор Минэкономразвития для создания инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. На их реализацию в 2027 году направят 560 млн рублей из федерального бюджета, сообщает Минэкономики республики.

Речь идет о промышленных и бизнес-парках в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Зеленодольском и Тукаевском районах. Общая сумма проектов — 1,2 млрд рублей.

Всего на создание промышленных, бизнес— и технопарков в 2027—2028 годах из бюджета направят 12,7 млрд рублей. Поддержку получат 32 новых парка в 18 регионах.

Сейчас в России работает более 90 таких объектов, где трудятся свыше 2 тыс. компаний и создано более 30 тыс. рабочих мест. К 2030 году планируется организовать 500 тыс. кв. м производственных площадей.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана одобрили восемь инвестпроектов на 5,2 млрд рублей. Среди предложений — акватермальный комплекс в Казани и благоустройство Кабана.

Алсу Сабирзанова