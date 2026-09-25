Экс-полузащитник «Рубина» Далер Кузяев перешел в махачкалинское «Динамо»

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона

Фото: Динар Фатыхов

Бывший игрок казанского «Рубина» Далер Кузяев продолжит карьеру в махачкалинском «Динамо». О переходе объявила пресс-служба дагестанского клуба. 33-летний хавбек присоединился к новой команде на правах свободного агента.

Прошлый сезон Кузяев провел в «Рубине», где сыграл 19 матчей, но не отметился ни одним результативным действием. В новом клубе он будет выступать под номером 14.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона. Далер, добро пожаловать в Дагестан! — говорится в сообщении махачкалинского клуба.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о подписании экс-игрока итальянского «Интера» Сальседо. Нападающий подписал четырехлетний контракт с казанским клубом.

Алсу Сабирзанова