Начало матча Россия — Иран в Казани перенесли на 19:00

Околофутбольная программа сохраняется

Фото: Олег Тихонов

Товарищеский матч между сборными России и Ирана в Казани перенесли на 19:00. Игра пройдёт 29 сентября на «Ак Барс Арене», ранее сообщалось о старте в 19:30.

Околофутбольная программа сохраняется. Территория стадиона откроется в 16:30, выступят группа «Корни» и дуэт RASA. Матч пройдет без Fan ID, для посещения достаточно электронного билета.

Сборная Ирана прилетит в Казань 26 сентября и будет тренироваться на базе «Рубина». Россияне прибудут 28 сентября и разместятся в новом Центре развития футбола. Матч станет первым для сборной России в рамках осеннего сбора.

Ранее сообщалось, что перед товарищеским матчем сборных гимн России исполнит народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.

Алсу Сабирзанова