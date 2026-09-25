«Локомотив» уволил спортивного директора после провального старта сезона

Причиной ухода стал неудачный старт нынешнего сезона РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Московский «Локомотив» расторг договор с спортивным директором Дмитрием Ульяновым. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Соглашение прекращено по соглашению сторон.

Ульянов занимал эту должность с конца ноября 2022 года. За четыре года, как отметили в клубе, команда добилась стабилизации состава, а в сезоне 2025/26 завоевала бронзу чемпионата.

— Коллектив и руководство ФК «Локомотив» благодарят Дмитрия Николаевича за проделанную работу и весомый вклад в развитие клуба, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причиной ухода стал неудачный старт нынешнего сезона РПЛ. После девяти туров «Локомотив» занимает 14-е место в таблице, набрав семь очков.

Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» расторг контракт с главным тренером Джонатаном Альбой. Это произошло по обоюдному решению сторон.

Алсу Сабирзанова