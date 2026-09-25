Матч между «Барысом» и «Нефтехимиком» перенесен в связи с трауром в Казахстане

Команды сыграют друг с другом 26 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Нефтехимиком» перенесен на 26 сентября в связи с трауром в Казахстане.

В четверг во время учений в Каспийское море унесло 17 моряков ВМС Казахстана. Как сообщает министерство обороны Республики Казахстан, трое из них были спасены, 14 человек погибли.

— В связи с объявлением 25 сентября в Республике Казахстан днем общенационального траура и с учетом договоренности между клубами департамент проведения соревнований КХЛ принял решение о переносе игры с 25 на 26 сентября в 13:00 по местному времени, — говорится в сообщении лиги.

Также с пятницы на субботу перенесена игра Молодежной хоккейной лиги между «Снежными Барсами» и «Сибирскими Снайперами».

Евгений Романов