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Матч между «Барысом» и «Нефтехимиком» перенесен в связи с трауром в Казахстане

13:49, 25.09.2026

Команды сыграют друг с другом 26 сентября

Матч между «Барысом» и «Нефтехимиком» перенесен в связи с трауром в Казахстане
Фото: Динар Фатыхов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Нефтехимиком» перенесен на 26 сентября в связи с трауром в Казахстане.

В четверг во время учений в Каспийское море унесло 17 моряков ВМС Казахстана. Как сообщает министерство обороны Республики Казахстан, трое из них были спасены, 14 человек погибли.

— В связи с объявлением 25 сентября в Республике Казахстан днем общенационального траура и с учетом договоренности между клубами департамент проведения соревнований КХЛ принял решение о переносе игры с 25 на 26 сентября в 13:00 по местному времени, — говорится в сообщении лиги.

Также с пятницы на субботу перенесена игра Молодежной хоккейной лиги между «Снежными Барсами» и «Сибирскими Снайперами».

Евгений Романов

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