ЦБ будет бороться с маскировкой потребкредита под рассрочку

Такие продукты находятся на постоянном мониторинге

Фото: Дарья Пинегина

Банк России фиксирует случаи, когда банки и микрофинансовые организации предлагают клиентам потребительский кредит под видом рассрочки. Об этом в кулуарах Международного банковского форума заявил и. о. директора департамента поведенческого надзора ЦБ Сергей Колганов, передает «Интерфакс».

По его словам, такие продукты находятся на постоянном мониторинге. Формально это рассрочка, но внутри содержится плата за ее предоставление, что делает продукт обычным кредитом. ЦБ выдает предписания поднадзорным организациям при выявлении таких схем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Похожая ситуация встречается и на маркетплейсах, которые выступают витриной для банковских продуктов. ЦБ совместно с банками и площадками устраняет эти практики, чтобы не смешивать понятия для потребителей.

Закон о регулировании сервисов рассрочки вступил в силу в апреле 2026 года. Он, в частности, обязывает операторов передавать в бюро кредитных историй данные о рассрочках свыше 50 тыс. рублей и ограничивает неустойку 20% годовых.

Ранее сообщалось, что ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов.

Алсу Сабирзанова