В Татарстане появится первый в России продукт исламского страхования

Участники отметили высокий интерес к исламским страховым продуктам среди мусульман

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин провел совещание, посвященное подготовке нового исламского финансового продукта — исламского страхования, первого в России. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

Во время встречи участники отметили высокий интерес к исламским страховым продуктам среди мусульман, проживающих в России и Татарстане. По мнению представителей совещания, внедрение страховых решений, соответствующих принципам ислама, может стать важным шагом для развития партнерского финансирования и исламского банкинга в стране. Также было подчеркнуто, что законодательство, регулирующее эксперимент по внедрению исламского банкинга, позволяет страхование имущественных интересов.

Одной из ключевых тем обсуждения стало рассмотрение возможностей запуска первого в России исламского страхования, включая перечень потенциально востребованных страховых услуг для мусульманской общины.

Муфтий Татарстана предложил рекомендации для дальнейшей доработки нового финансового продукта. После внесения необходимых корректив документ будет направлен на рассмотрение Шариатского комитета по исламским финансам ДУМ Татарстана для получения соответствующего заключения.

В случае положительного решения российские мусульмане впервые смогут воспользоваться страховыми продуктами, разработанными с учетом шариатских требований. Потенциальные направления включают страхование жизни и здоровья паломников, отправляющихся на хадж, защиту мечетей от пожаров и природных чрезвычайных ситуаций, а также страхование бизнеса, имущества и других объектов.

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Никита Егоров