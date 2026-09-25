Около 40 жителей поврежденного при атаке дома в Ульяновске разместят в ПВР

В резерве также находятся гостиницы «Октябрьская» и «Венец»

Порядка 40 жителей наиболее пострадавшего от атаки беспилотников многоквартирного дома в Ульяновске решили перевести в пункт временного размещения. Об этом сообщила администрация города.

По указанию главы города Александра Болдакина жителей, пожелавших покинуть поврежденные квартиры, поселят в ПВР на базе гостиницы «Волга». В резерве также находятся гостиницы «Октябрьская» и «Венец».

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 15. Четверо госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами.

Алсу Сабирзанова