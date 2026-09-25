Около 40 жителей поврежденного при атаке дома в Ульяновске разместят в ПВР
В резерве также находятся гостиницы «Октябрьская» и «Венец»
Порядка 40 жителей наиболее пострадавшего от атаки беспилотников многоквартирного дома в Ульяновске решили перевести в пункт временного размещения. Об этом сообщила администрация города.
По указанию главы города Александра Болдакина жителей, пожелавших покинуть поврежденные квартиры, поселят в ПВР на базе гостиницы «Волга». В резерве также находятся гостиницы «Октябрьская» и «Венец».
Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 15. Четверо госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».