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Россия возобновила поставки газа в Армению

13:45, 25.09.2026

С 25 сентября продолжилась транспортировка газа по магистральному газопроводу Северный Кавказ — Закавказье

Россия возобновила поставки газа в Армению
Фото: Реальное время

Компания «Газпром Армения» сообщила о возобновлении поставок природного газа в Армению после завершения ремонтных работ, приостановленных 15 сентября.

С 25 сентября продолжилась транспортировка газа по магистральному газопроводу Северный Кавказ — Закавказье, которая была временно прекращена для проведения планово-профилактических и ремонтных работ на территории России, как указано в пресс-релизе компании.

15 сентября «Газпром Армения» объявила о временной приостановке поставок газа из России в Армению сроком на 11 дней для выполнения ремонтных работ.

По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году 82,4% импортированного в страну природного газа приходилось на Россию, что составляет 2 229 697,4 куб. м. В 2024 году доля российского газа составляла 83,8%, а оставшиеся объемы республика получала из Ирана.

Ранее сообщалось, что Испания планирует отказаться от российского газа, несмотря на действующие контракты.

Никита Егоров

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