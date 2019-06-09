Куда пойти в Казани: День России, книжный фестиваль и Red Bull Air Race

Афиша мероприятий с 10 по 16 июня

Фото: Максим Платонов

Казанцев ожидает насыщенная событиями неделя. 12 июня страна отметит День России (кстати, в среду будем отдыхать), торжественные мероприятия состоятся во всех городах, В Казани праздник пройдет на нескольких площадках. Любители спорта на неделе смогут поболеть за бойцов на кубке ТНА, театралов ждут постановки московского театра. В уикэнд представится возможность пополнить домашнюю библиотеку на книжном фестивале или полюбоваться авиавиражами на Red Bull Air Race. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Казани пройдет международный фестиваль студенческих спектаклей

С 10 по 16 июня под эгидой Международного фестиваля «Науруз» пройдет фестиваль студенческих спектаклей (национальных студий) «Науруз school». Зрители увидят постановки коллективов из разных стран. Помимо постановок в программе запланированы мастер-классы ведущих педагогов России.

Спектакли можно будет посмотреть на пяти театральных площадках Казани: в театре им. Камала, театре кукол «Экият», театре им. Кариева, СТД и Учебном театре.

Билеты будут доступны по предварительной регистрации.

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Чешский пилот проведет открытый урок в Казани

11 июня в здании КАИ на Карла Маркса пройдет альтернативный урок с чешским пилотом Мартином Шонкой — действующим чемпионом мира по авиагонкам Red Bull Air Race и победителем казанского этапа серии в 2018 году. Мартин расскажет о чемпионате, своей карьере в авиации, а также ответит на вопросы. Организаторы обещают розыгрыш призов и билетов в закрытую зону аэропорта Red Bull Air Race.

Начало в 14:30, вход свободный.

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Мартин расскажет о чемпионате Red Bull Air Race, своей карьере в авиации, а также ответит на вопросы. Фото tatar-inform.ru





В «Корстоне» расскажут о бизнес-лайфхаках

11 июня в «Корстоне» пройдет Kazan Business Forum 2019. Мероприятие ориентировано на предпринимателей, руководителей и топ-менеджеров. В числе спикеров заявлены основатель Таллинской школы менеджеров Владимир Тарасов, эксперт по ведению переговоров Игорь Рызов, преподаватель Московской школы управления Сколково Нина Зверева и другие. Они расскажут, как создать сильную корпоративную культуру, по каким законам развивается успешная организация, отметив возможные управленческие ошибки.

Начало в 10:00. Участие платное.

18+

В «Татнефть Арене» бойцы сразятся за выход в одну четвертую финала «Боев ТНА»

11 июня в «Татнефть Арене» пройдет 4-й этап 1/8 финала «Боев по правилам TNA». В весовой категории до 80 кг на ринге встретятся Шер Мамазулунов из Узбекистана и француз Билал Бахуше. Первый уже побеждал в «Боях по правилам TNA», и на его стороне солидный опыт выступлений в турнире.

В весовой категории до 70 кг будут биться россиянин Владислав Украинец и Жора Акопян из Армении, а также Максим Сульгин (Россия) и Ладо Габисония (Грузия).

В весовой категории свыше 80 кг Давид Виньш из Чехии сразится с Яном Петровичем из России. Закроют бойцовский вечер в весовой категории свыше 80 кг Флорент Каоачи из Франции и Мохамад Долатманди, который представляет Германию.

Начало в 19:00, стоимость билетов — от 400 до 600 рублей.

18+

11 июня в «Татнефть Арене» пройдет 4-й этап 1/8 финала «Боев по правилам TNA». Фото Антона Журавлева

Руководителей обучат инструментам бережливого производства

11 июня в здании Торгово-промышленной палаты РТ пройдет бесплатное обучение бережливым технологиям. Мероприятие проводится для руководителей республиканских предприятий.

На мастер-классе «Семь проверенных шагов повышения производительности труда. Практикум от экспертов» можно будет узнать, как организовать работу по внедрению инструментов бережливого производства и создать саморазвивающуюся производственную систему компании. Участники создадут «дорожную карту» развития организации и разработают пошаговый алгоритм внедрения инструментов бережливого производства.

Начало в 10:00. Участие в мастер-классе бесплатное, требуется предварительная регистрация.

18+

Казанцы сразятся в кулинарном поединке

11 июня в резиденции креативных индустрий «ШТАБ» пройдет кулинарный поединок татарских рецептов #Татарchef. Ведущим станет шоумен Руслан Шарафутдинов. По правилам соревнований тройка победителей конкурса татарских рецептов #Татарchef, прошедшего в соцсетях, приготовят свои блюда на глазах у зрителей.

Получившиеся кулинарные шедевры оценит коллегия жюри, которое представят блогеры и деятели татарской культуры.

Начало в 15:00, вход свободный.

6+



В парке имени Горького отметят День России

12 июня в честь Дня России в Казани пройдут праздничные мероприятия. Основной площадкой торжества станет парк им. Горького. Здесь пройдет концерт с участием творческих коллективов города, спортивные состязания, интеллектуальные игры.

В парке будет установлен интерактивный баннер «Мы едины», где каждый желающий сможет разрисовать карту России.

Начало программы в 10:00, вход свободный.

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12 июня в честь Дня России в Казани пройдут праздничные мероприятия. Фото Максима Платонова

У театра имени Камала лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» представят концерт

12 июня в Казани пройдет большой праздничный концерт лауреатов республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Более 600 юных талантов из различных городов и районов Татарстана представят 53 творческих номера. Для удобства зрителей действие будет транслироваться на видеоэкраны.

Мероприятие начнется в 13:00 на площади у театра имени Галиаскара Камала. Вход свободный.

0+

В Качаловский с гастролями приедет московская «Студия театрального искусства»

В июне на сцене Качаловского театра пройдут гастроли московского театра «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача. Труппа приедет в рамках международного театрального фестиваля «Европа — Россия — Азия».

В Казани московский театр представит три постановки: 12 и 13 июня — «Три сестры» (Антон Чехов), 15 и 16 июня — «Записные книжки» (Антон Чехов), 18 и 19 июня — «Самоубийца» (Николай Эрдман).

На малой сцене пройдет бесплатная офф-программа: 16 июня в 12:00 состоится творческая встреча с артистами спектакля «Записные книжки», а 18 июня в 16:00 — с режиссером, худруком «Студии театрального искусства» Сергеем Женовачем.

Начало всех спектаклей в 18:00. Приобрести билеты можно на сайте Качаловского театра.

12+

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг и не имеющий противопоказаний. Фото Максима Платонова

Казань отметит Всемирный день донора

14 июня в Казани отметят Всемирный день донора крови. На площади Первого мая, у стен городского кремля, будет работать мобильный комплекс забора и заготовки крови. Всех участников акции ждут подарки, сообщают организаторы.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг и не имеющий противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

18+

В БКЗ выступит азиатский Cicada

15 июня в БКЗ им. Сайдашева пройдет концерт ансамбля Cicada. Это один из ведущих коллективов Азии в жанре современной классической музыки. В арсенале камерного ансамбля из Тайваня — скрипки, виолончель, фортепиано и акустическая гитара.

Начало в 18:00. Стоимость билетов — от 500 до 1,3 тыс. рублей.

12+

На «Черном озере» — очередной книжный фестиваль

15 и 16 июня в парке «Черное озеро» пройдет 11-й книжный фестиваль «Смена». Подборку на лето предложат восемьдесят издательств. Читателям на этот раз представят не только бестселлеры, но и обделенные ранее вниманием произведения разных жанров.

Кроме ярмарки на фестивале запланирована обширная образовательная программа: лекции, дискуссии, творческие встречи. Гостям расскажут об актуальных процессах в отечественной и мировой культуре, гуманитарных науках и литературном мире. Отдельная программа подготовлена и для детей.

В этом году страной-гостем фестиваля стала Швеция. Познакомиться ближе с ее культурой помогут литераторы, которые примут участие в дискуссиях и лекциях.

Начало в 10:00. Вход на фестиваль свободный.

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Кроме ярмарки на фестивале запланирована обширная образовательная программа. Фото Олега Тихонова

Над Казанкой вновь пройдут авиагонки

15 и 16 июня в Казани пройдет гонка Red Bull Air Race — уже в третий раз. Как выяснилось, этот год станет последним — об этом официально сообщили организаторы.

Наблюдать за авиагонками в Казани можно будет с трибун, а также из парка развлечений, который обустроят у «Чаши». В парке будут работать аттракционы, развлекательные зоны, фуд-корты и большой экран. Парк посетят пилоты класса Challenger для автограф-сессии.

Вход на территорию парка платный — от 150 до 350 рублей. Пройти бесплатно смогут только дети в возрасте до 5 лет, для ребенка 6—14 лет придется купить детский билет. Парк открыт с 10.00 до 19.00. Стоимость билетов на трибуны варьируется от 2 тыс. рублей до 60,8 тыс. рублей.

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Жители Казани отметят Духов день

16 и 17 июня в Казани пройдет IV городской фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Праздник можно будет посетить на двух площадках: на территории храма Сошествия Святого Духа и возле театра кукол «Экият» на площадке «Цветочного фестиваля».

В программе — ярмарка «Суконка» на историческом месте, мастер-классы по народным ремеслам, работа «Детского царства» и тематическая зона «Казачий городок».

В рамках музыкальной программы в первый день фестиваля пройдет гала-концерт с российскими этномузыкантами. Среди них: Folk Fiction, «Возвращение», Страннiки, проект ТЕСТО. Второй день завершится концертом духовной музыки в исполнении хора «Древнерусский распев».

Также в рамках праздника состоится концерт православных и фольклорных казанских коллективов, молодежная вечерка с танцами под гармонь.

Вход свободный.

6+

16 и 17 июня в Казани пройдет IV городской фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Фото Олега Тихонова

В ГМИИ проходит выставка Inverso Mundus



В казанской галерее современного искусства ГМИИ РТ проходит выставка Inverso Mundus художников AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес). В экспозиции представлена трехканальная видеоинсталляция Inverso Mundus, а также 12 иллюзионистических диджитал-принтов, масштабная панорама Inquisition и четыре объекта «орудий пыток».

Выставка будет работать до 30 августа. Стоимость входа — 300 рублей.

18+